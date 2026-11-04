Villarreal / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mardi soir, le PSG a surclassé Villarreal lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (0-6). C’est tout un collectif qui a brillé en Espagne.

Pour son quatrième match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait ce mardi soir sur la pelouse de Villarreal. Et dans un match à sens unique, le club de la capitale n’a fait qu’une bouchée des Espagnols (0-6). Titulaire au milieu de terrain, Fabián Ruiz a été omniprésent. L’international espagnol a initié de très nombreuses actions et s’est offert un doublé. Il a aussi été précieux en défense lors des rares contre-attaques des Espagnols. Il a logiquement été élu homme du match par l’UEFA. À ses côtés, João Neves a aussi fait trembler les filets. L’international portugais a aussi eu une très grosse mainmise sur le jeu du club de la capitale. Comme à son habitude, il a harcelé le porteur du ballon et réussi de très nombreuses interceptions décisives. Après un début de saison compliqué, il commence à retrouver son meilleur niveau.

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Senny Mayulu très en forme en faux numéro 9

Dans son couloir droit, Achraf Hakimi a été dans la lignée de ses dernières sorties, impressionnant. Il n’a pas trop été inquiété défensivement et a eu plusieurs fulgurances en attaque, comme sa percée qui lui a fait remonter tout le terrain et qui aurait pu être décisive. Il est sans aucun doute le meilleur joueur du PSG en ce moment. Aligné dans le couloir droit de l’attaque parisienne, Maghnes Akliouche a aussi été performant. Il s’est offert deux passes décisives et aurait aussi pu marquer mais a manqué de précision dans le dernier geste. Titulaire en défense centrale aux côtés de Willian Pacho en l’absence de Marquinhos, Illia Zabarnyi a encore été performant ce mardi soir. Si Villarreal n’a pas été dangereux durant ce match, l’international ukrainien a répondu présent quand il le fallait avec de belles interventions et des duels remportés. Préféré à Ferran Torres pour le poste de faux numéro 9, Senny Mayulu a été un digne remplaçant d’Ousmane Dembélé. Il n’a pas hésité à lancer le pressing et a harcelé ses adversaires. Il s’est offert un nouveau but, le troisième lors de ses trois derniers matches. Il aurait pu ponctuer sa belle soirée d’un doublé, mais il a trop tergiversé dans la surface après avoir été trouvé en profondeur.