Villarreal / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Face à Villarreal, le PSG a livré une nouvelle masterclass, avec des joueurs une nouvelle fois au rendez-vous lors d’une soirée de Ligue des champions.

Le PSG a livré un nouveau récital en Ligue des champions. Sur la pelouse de Villarreal, les joueurs de Luis Enrique se sont montrés impitoyables en signant un quatrième succès dans cette phase de ligue. Malgré l’absence de plusieurs cadres, les Rouge & Bleu l’ont largement emporté (6-0) et tous les joueurs parisiens ont été à la hauteur.

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Fabian Ruiz homme du match, J. Neves infatigable, L. Hernandez confirme

Élu homme du match et auteur d’un doublé, Fabian Ruiz récolte la note de 9/10 dans L’Équipe et Le Parisien. « Ses deux buts (17e, 50e) sont venus récompenser un match de très haut niveau. On ne mettra jamais assez en avant la capacité de l’Espagnol à se placer parfaitement, à effectuer les bons appels et à toujours jouer juste. Tout a été presque parfait, et on a pris un immense plaisir à le voir jouer », salue le quotidien sportif. En défense, Illia Zabarnyi et Lucas Hernandez ont confirmé leur bonne forme du moment. « Il a été peu exposé en un-contre-un dans sa zone axiale mais, avec un Hakimi sans cesse aux avant-postes, il a bien géré les couvertures sur le côté droit parisien. Sur les relances aussi, il s’est montré à son avantage, avec de bonnes trajectoires et un déchet minimal », souligne L’Équipe au sujet de l’Ukrainien.

Autre performance à souligner, celle de Maghnes Akliouche. « On ne cesse de le répéter : l’ancien Monégasque est parfaitement compatible avec les exigences de Luis Enrique, et il l’a encore démontré ! Passeur décisif pour Doué après avoir intercepté une mauvaise relance de Gulacsi (0-2, 12e), il a récidivé cinq minutes plus tard en servant Ruiz (0-4, 17e). Sa vision du jeu a fait des ravages dans la défense adverse », rapporte Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10. Enfin, dans l’entrejeu, João Neves s’est une nouvelle fois distingué par sa grosse activité et obtient la note de 7,5/10 dans le quotidien francilien. « Buteur à l’affût sur corner pour ouvrir le score (0-1, 9e), le Portugais a affiché une grosse activité dans l’entrejeu, comme à son habitude. Il est également passeur décisif pour lancer Boly vers le but (0-6, 78e). »

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 7 – Hakimi 8, Zabarnyi 7, Pacho 7, L. Hernandez 7 – J. Neves 8, Vitinha 7, F. Ruiz 9 – Akliouche 8, Mayulu 7, Doué 6 / Luis Enrique 8

(L’Équipe) : Safonov 7 – Hakimi 8, Zabarnyi 7, Pacho 7, L. Hernandez 7 – J. Neves 8, Vitinha 7, F. Ruiz 9 – Akliouche 8, Mayulu 7, Doué 6 / Luis Enrique 8 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6 – Hakimi 7.5, Zabarnyi 6, Pacho 6, L. Hernandez 6.5 – J. Neves 7.5, Vitinha 7.5, F. Ruiz 9 – Akliouche 7, Mayulu 6.5, Doué 7.5