Felix zwayer

Villarreal / PSG – Un arbitre allemand au sifflet

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum1 novembre 2026

Ce mardi soir (21h), le PSG affronte Villarreal en Ligue des champions. L’arbitrage de cette affiche a été confié à l’Allemand Felix Zwayer.

Après un sans-faute en Ligue des champions, avec trois victoires en autant de rencontres disputées, dont deux succès de prestige face au FC Barcelone (4-2) et à Manchester City (4-2), le PSG voudra confirmer son excellente forme du moment et se rapprocher un peu plus d’une qualification directe pour les huitièmes de finale. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra bien négocier son déplacement sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir (21h).

Le PSG pense déjà à une troisième Ligue des champions

Felix Zwayer arbitre de Villarreal / PSG

À deux jours de cette rencontre, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral. L’Allemand Felix Zwayer sera l’arbitre principal de cette rencontre. Il sera assisté de ses compatriotes Robert Kempter et Nikolai Kimmeyer. Daniel Schlager officiera en tant que quatrième arbitre. Enfin, la VAR a été confiée à Christian Dingert et Robert Schröder. Âgé de 45 ans, Felix Zwayer a déjà dirigé les Rouge & Bleu à quatre reprises en Ligue des champions avec un bilan de trois victoires et un match nul.

Les matchs du PSG arbitrés par Felix Zwayer

  • PSG / Tottenham (5-3, phase de ligue 2025-2026)
  • PSG / Arsenal (2-1, demi-finale retour 2024-2025)
  • PSG / Maccabi Haifa (7-2, phase de groupes 2022-2023)
  • PSG / Napoli (2-2, phase de groupes 2018-2019)

Youtube : Canal Supporters Paris

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