Le PSG réalise un début de saison en Ligue loin de ses standards habituels. Après 12 journées, le PSG compte 25 points mais n’a que deux points d’avances sur une meute de concurrents (Lille, Lyon, Monaco, Montpellier). Marseille, qui a deux matches en moins pointe à quatre points des Rouge & Bleu et pourrait possiblement virer en tête après ses deux matches en retard. André Villas-Boas – entraîneur des Olympiens – a été questionné sur la possibilité pour Marseille de venir concurrencer le PSG pour le titre. Le coach portugais qui veut se montrer ambitieux au moment d’évoquer cette possibilité, dans une saison 2020-2021 bien différente des autres.

“Avant que tout le monde ne commence à dire qu’on est candidat au titre, je veux préciser que, dans le cas où le PSG rate le titre, il faut au moins être en position de les menacer. C’est le plus important. Les années où le PSG ne gagne pas, on n’a pas été présents Dans cette année où les choses sont un peu imprévisibles, il faut en profiter. On voit que beaucoup d’équipes sont prêtes, constate Villas-Boas en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. On reste sur quatre succès d’affilée mais il faut en profiter. Ce que je n’aime pas, ce sont ces deux matchs en retard. Ce n’est pas normal de jouer en janvier quand les autres sont en vacances. Il faut continuer à être performants et compétitifs pour être là. J’espère y voir un peu plus clair après Monaco et Rennes. Le week-end qui arrive est très important parce qu’on va à Nîmes et qu’il y a des confrontations directes (Montpellier-PSG et Lille-Monaco) pour faire changer le classement.“