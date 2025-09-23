Vincent Garcia (rédacteur chef de France Football) : « Dembélé l’a emporté assez largement »

Auteur d’une saison 2024-2025 historique avec le PSG, Ousmane Dembélé a été justement récompensé en remportant le Ballon d’Or 2025. Un choix qui n’a pas fait grand débat auprès des votants.

Le PSG marque cette année 2025 de son empreinte. Auteur d’un quadruple historique, dont la première Ligue des champions de l’histoire du club, la formation de Luis Enrique a marqué les esprits des observateurs de football pour son jeu alléchant et son état d’esprit. Et lors de cette 69e cérémonie du Ballon d’Or, les champions d’Europe ont été largement récompensés.

» Ousmane Dembélé a emporté largement les suffrages sur tous les continents »

Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025, Luis Enrique le Trophée Cruyff et Gianluigi Donnarumma le Trophée Yachine. De plus, les Rouge & Bleu ont été sacrés meilleure équipe masculine de la saison 2024-2025. Un razzia de la part du PSG. Mais, c’est surtout le sacre d’Ousmane Dembélé qui fait les gros titres, après sa saison historique au niveau collectif et individuel. Si un duel était attendu entre Lamine Yamal et le Français, il n’y a pas vraiment eu match entre les deux offensifs, comme le rapporte le rédacteur chef de France Football, Vincent Garcia, dans des propos accordés à la chaîne L’Equipe : « Si je dois vous donner une tendance, il n’y a pas eu match, honnêtement. Ousmane l’a emporté assez largement. Il a largement emporté l’adhésion de nos jurés du Ballon d’or. C’est un Ballon d’or qui fait a priori autorité auprès de nos jurés (…) Vitinha a récolté quelques premières places, Achraf Hakimi aussi, mais vraiment peu nombreuses. Ousmane Dembélé a emporté largement les suffrages sur tous les continents, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Un Ballon d’or clair et net. » Le détail des votes sera dévoilé intégralement samedi dans les pages de France Football.