Vincent Kompany : « Nous connaissons tous le PSG. Mais pour nous, ça ne change rien, nous voulons gagner »

Ce samedi (18h sur DAZN) le PSG disputera son quart de finale de Coupe du Monde des Clubs face au Bayern Munich. Après la qualification face à Flamengo, le coach bavarois, Vincent Kompany s’est exprimé en conférence de presse.

Le PSG n’a cessé d’impressionner son monde en 2024 / 2025 et poursuit son chemin au bout du bout de la saison. En effet, dans cette Coupe du Monde des Clubs, le club de la capitale se prépare pour son quart de finale face au Bayern Munich, dont le coach a livré son impression sur la saison de son futur adversaire : « Nous connaissons tous le PSG. On a tous suivi la saison des Parisiens avec beaucoup d’intérêt. C’était aussi une belle histoire, parce que tout n’a pas été parfait au début et, pourtant, malgré les critiques, malgré tout, ils ont continué à se battre et à croire en leur parcours« . Le technicien belge a ensuite souligné l’ambition de son équipe, malgré le niveau affiché du Paris Saint-Germain : « Mais pour nous, ça ne change rien, nous voulons gagner. Ces 6 jours ne sont donc pas sans importance car nous avons dépensé beaucoup d’énergie dans ce match aujourd’hui (dimanche). Et, ensuite, nous y retournons à fond, dans un stade avec climatisation, ai-je entendu. C’est vrai ? Bien. Alors, c’est aussi quelque chose de différent« .