Vincent Kompany : « On va jouer l’un des plus grands clubs en Europe »

A la veille du choc entre le Bayern Munich et le PSG, les joueurs de Vincent Kompany ont pris part à l’ultime entraînement bavarois. Dans la foulée de celui-ci, la conférence de presse s’est tenue avec la présence d’Harry Kane qui a accompagné son coach.

A propos du PSG

« Cela va être un match très compliqué. Le PSG est une grande équipe. Ils jouent avec beaucoup de stars et cherchent à dominer avec de la possession. On va essayer de faire pareil en prenant le contrôle du ballon. On va faire en sorte de les mettre en difficulté en les pressant, notamment le gardien ».

Le début de saison moyen du Bayern en C1

« Je suis surpris de notre début de saison en Ligue des champions. Le nouveau format amène des situations auxquelles nous n’étions pas préparés et nous ne savions pas à quoi nous attendre. Comme le PSG, il faut maintenant gagner ».

A propos de Jamal Musiala

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, on sait les qualités qu’il a, comme en un contre un. Il a une super mentalité mais il doit encore marquer plus de buts et faire plus de passes décisives. Il doit être encore plus présent dans la surface ».

Les éloges d’Harry Kane sur le milieu du PSG

« Le PSG est très bon avec le ballon et leur milieu va essayer de le conserver le plus possible et d’établir des connexions plus rapidement avec ses attaquants pour nous mettre en difficulté ».

💬 Der Angreifer zur Tabelle der Königsklasse:

„Wir wissen, wir müssen die restlichen Spiele alle gewinnen, um in die Top-8 zu kommen. Das muss Paris auch. Wir haben ein Heimspiel, das ist ein Vorteil. Es ist der Start einer wichtigen Periode und wir wollen mit einer guten… pic.twitter.com/gzC0VbEuAs — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2024 X : @FCBayern

Vincent Kompany sur le PSG

« On va jouer l’un des plus grands clubs en Europe. Ils ont de grandes individualités, ils ont un coach de classe mondiale et beaucoup de qualité technique. Cela va être un gros match car les deux clubs ont besoin de points mais on est à domicile donc on se doit de gagner ».

La régression du PSG

« C’est une équipe très talentueuse. De nombreux joueurs vont arriver au niveau de Messi, Neymar, Ibrahimovic dans les années à venir. C’est une équipe qui maitrise bien le ballon. C’est dur d’avoir une équipe aussi forte que celle des dernières années, mais cela reste une très bonne équipe ».

A propos de son équipe

« Après le match contre Barcelone, on est resté calmes et on a travaillé encore plus dur. La saison est longue et on sait que tout n’est pas parfait. Les joueurs se battent et travaillent ensemble, on doit encore apprendre. On doit toujours travailler, cela ne va pas s’arrêter ».

Les critiques à son égard

« Les critiques ne m’atteignent pas. L’important pour moi est que l’équipe vive et s’améliore. Demain, on va essayer de faire une grosse prestation ».