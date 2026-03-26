Vincent Labrune justifie le report du match Lens / PSG

Suite à la décision de la LFP de reporter le match de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG, le président de la Ligue, Vincent Labrune, a justifié ce choix.

La décision de la LFP de reporter le match entre le RC Lens et le PSG au mercredi 13 mai prochain fait grandement réagir. Ce jeudi, la Ligue a officialisé ce choix de reporter Lens / PSG et Brest / Strasbourg, afin de permettre aux deux clubs encore engagés en Europe de préparer au mieux leurs quarts de finale de la Ligue des champions (face à Liverpool les 8 et 14 avril) et de la Ligue Europa Conférence (contre Mayence les 9 et 16 avril). Cependant, le RC Lens avait clairement affiché son opposition à ce report, important dans la course au titre.

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« On doit se battre pour notre place en Ligue des champions »

Durant le conseil d’administration de la LFP ce jeudi matin, le président-propriétaire des Sang & Or, Joseph Oughourlian, avait une nouvelle fois plaidé en faveur de son club : « Le PSG a les moyens et l’effectif pour jouer tous les 3 jours. Pas moi. » De son côté, le président de la LFP, Vincent Labrune, a justifié ce report, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Tout le monde a des positions audibles. Je veux répondre à Joseph (Oughourlian) : l’Espagne, etc., ne le font pas (reporter des matchs de championnat) car les quatre Ligues ont tellement d’avance au classement qu’elles ont leur place garantie en Ligue des champions. On n’est pas dans une situation là et on doit se battre pour notre place en Ligue des champions. » Un discours similaire à celui tenu par Karl Olive, homme politique et membre indépendant, lors de cette réunion : « Nous avons toujours protégé nos clubs engagés dans les compétitions européennes. (…) Derrière un club, il y a bien plus qu’un simple match à gérer. Il y a l’image de notre championnat, la crédibilité de la Ligue 1 et, au final, le rayonnement du football français sur la scène européenne. Aujourd’hui, la demande du Paris Saint-Germain s’inscrit pleinement dans cette démarche. Il ne s’agit pas d’une faveur, mais d’une question de cohérence, d’un intérêt collectif supérieur, celui de la Ligue 1 dans son ensemble. »

De son côté, le PSG a aussi réagi à cette décision de la LFP, plus tôt ce jeudi. « Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Ligue, à laquelle le Club n’a pas pris part au vote. Cette décision est cohérente avec la volonté constante de la Ligue de renforcer la représentation du football français sur la scène européenne. Cette reprogrammation, déjà mise en œuvre à plusieurs reprises, permettra aux deux clubs français encore engagés en compétitions européennes — une situation rare pour le football français — de se préparer dans les meilleures conditions à leurs prochaines échéances. » Un communiqué dans la lignée du discours tenu par Luis Campos ce mercredi sur les ondes de RMC Sport : « La position du PSG est très claire et le fruit d’une grande réflexion de nous tous pour les avantages et désavantages que cela apporte, pas seulement au PSG, mais au football français. On pense que la France peut être mieux représentée en Europe grâce à ce report pour avoir des points (à l’indice UEFA) et garder la 5e place. En même temps, il faut que je vous dise qu’on n’a rien contre Lens, ce sont des bons copains. Cela aurait la même chose avec une autre équipe », avait déclaré le conseiller sportif des Rouge & Bleu.