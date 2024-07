Auteur d’une bonne saison sous le maillot de Rennes, Désiré Doué attise les convoitises. Il est dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, dont le PSG.

Depuis la saison dernière, le PSG a décidé de franciser et de rajeunir son effectif. Il l’a fait en recrutant Bradley Barcola lors du mercato estival 2023 et aimerait de nouveau le faire lors de cette fenêtre de mercato. Les noms de Leny Yoro, Rayan Cherki et Désiré Doué. Dans ce dossier, le PSG n’est pas seul puisque le Bayern Munich aimerait aussi s’offrir ses services. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club allemand serait en contact avec les proches de l’international espoirs français.

A voir aussi : Mercato – Le PSG prêt à passer à l’action pour Désiré Doué ?

Les clubs attendent la position de Rennes dans le dossier

Outre le PSG, qui aimerait le convaincre de rester en Ligue 1 pour poursuivre sa carrière, et le Bayern Munich, Tottenham aimerait aussi se l’offrir, selon le spécialiste du mercato. Fabrizio Romano indique qu’il y a des mouvements autour du joueur et que sa famille aura un rôle important dans la décision de son futur club. Les trois équipes attendent de connaître les souhaits de Désiré Doué et de Rennes, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026, pour bouger. Pour Rennes, Désiré Doué est un joueur très important, mais pas sûr qu’il puisse résister aux attaques de ces trois clubs. Cela pourrait leur permettre de faire monter les enchères et d’obtenir une belle somme pour ce joueur formé au club.