Visé par une plainte pour traite d’êtres humains et travail dissimulé, Lucas Hernandez sort du silence

Depuis quelques heures, Lucas Hernandez est visé par une plainte pour traite d’être humains et travail dissimulé. Et le principal concerné a pris la parole.

Lucas Hernandez est visé par de lourdes accusations. Selon les révélations de Paris Match, le défenseur du PSG est visé par une plainte récemment déposée au parquet de Versailles pour traite d’êtres humains et travail dissimulé. Une famille colombienne, deux parents et leurs trois enfants, sont à l’origine de cette accusation. « Les cinq personnes ont été employées par le couple, sans cadre légal et avec des horaires à rallonge. » Une enquête a été ouverte.

« Cette confiance a été trahie »

En l’absence de fiches de paie, les salaires, de 500 à 3.000 euros pour des semaines entre 72h et 84h de travail, auraient été versés en liquide entre septembre 2024 et novembre 2025. « Une attitude qui se rapproche de l’esclavagisme moderne », explique l’avocat de la famille, Me Lola Dubois. L’une des plaignantes a également témoigné : « On nous a promis une qualité de vie et le fait que nous pourrions être en règle en France. Mon travail était censé être du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour un salaire totalement insuffisant pour une personne qui travaille autant d’heures. »

Après cette révélation, Lucas Hernandez a décidé de sortir du silence dans un communiqué. « Nous avons ouvert notre maison et nos vies à des personnes qui se sont présentées comme des amis, qui ont sollicité notre bienveillance et pour lesquelles nous avions une véritable affection, écrivent-ils. Ces personnes ont partagé notre vie avec respect et dignité. Nous les avons aidées, soutenues et crues lorsqu’elles nous ont assuré être en cours de régularisation de leur situation. Cette confiance a été trahie (…) Nous n’avons jamais agi avec une intention malveillante ni dans le mépris de la loi. Nous avons agi en tant qu’êtres humains – et appris, douloureusement pour notre famille. Cette affaire est désormais traitée par les voies juridiques appropriées, là où les faits – et non les récits diffusés sur les réseaux sociaux – ont leur place. Nous appelons à la décence, à la retenue et au respect. »