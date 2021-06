Visite médicale espérée la semaine prochaine pour Hakimi (S.Desfarges)

Le PSG a décidé de frapper fort en ce début de mercato estival. Après s’être attaché les services de Georginio Wijnaldum – et en attendant l’officialisation de Gianluigi Donnarumma – le club de la capitale serait en train de finaliser le transfert d’Achraf Hakimi (sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2025). Comme rapporté par les médias italiens, l’opération pourrait se conclure pour moins de 70M€ (environ 65M€ bonus compris selon la Gazzetta dello Sport).

De son côté, l’ex-journaliste de RMC Sport et la chaîne Téléfoot – Saber Desfarges – a également fait savoir que l’international marocain était proche des Rouge et Bleu. “Deal entre l’Inter Milan et Paris en cours de finalisation.” Il précise notamment qu’une visite médicale est espérée la semaine prochaine pour le latéral droit de 22 ans. “Le PSG a bon espoir de boucler le dossier avant sa reprise de l’entraînement“, prévue le 5 juillet. Le journaliste français conclut en ajoutant qu’Achraf Hakimi “souhaite jouer pour le PSG.”

Statistiques 2020-2021 d’Achraf Hakimi*

Serie A : 37 matches disputés (2.668 minutes) – 7 buts et 10 passes décisives

: 37 matches disputés (2.668 minutes) – 7 buts et 10 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (358 minutes) – 1 passe décisive

: 5 matches disputés (358 minutes) – 1 passe décisive Coupe d’Italie : 3 matches disputés (185 minutes)

*Source : Transfermarkt