Visite médicale mercredi pour Xavi Simons avec Leipzig ?

Le PSG a frappé un gros coup en faisant revenir Xavi Simons. Mais ce dernier devrait repartir en prêt du côté de Leipzig. Tout ça devrait se décanter mercredi.

Le PSG ne s’arrête plus dans ce mercato estival. Le club de la capitale va s’offrir une septième recrue en la personne de Xavi Simons. En effet, les dirigeants parisiens ont décidé de lever la clause de rachat (6 millions d’euros), dans le contrat de l’international néerlandais (20 ans) au PSV Eindhoven. Malgré ça, c’était le joueur qui avait le dernier mot dans ce dossier. Il a accepté de revenir et signera un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu. Mais il devrait de nouveau être prêté dans la foulée de son officialisation à Paris.

Présent à l’entraînement avec Leipzig jeudi ?

En effet, Xavi Simons veut continuer à jouer régulièrement et avec la présence de Kylian Mbappé et Neymar au PSG, il estime qu’il n’aura pas le temps de jeu qu’il désire pour poursuivre sa progression. En partant en prêt, il pourra jouer régulièrement pour ainsi revenir dans un an avec un nouveau statut et la possibilité d’être un joueur important du club de la capitale. Et le club où il devrait atterrir se nomme le RB Leipzig. Selon les informations de Sky Sport Deutschland, Xavi Simons doit passer sa visite médicale avec le club allemand mercredi. Il signera par la suite un contrat d’un an en prêt avec le dernier troisième de Bundesliga. « Les papiers doivent encore être remplis« , avance le journaliste Philipp Hinze. Ce dernier explique que Xavi Simons devrait se rendre dès jeudi en Italie, où le RB Leipzig se prépare pour la nouvelle saison.