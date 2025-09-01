Visite médicale passée avec succès pour Kolo Muani à Tottenham

Randal Kolo Muani va quitter le PSG lors de ce dernier jour du mercato. Ce ne sera pas pour la Juventus mais Tottenham. Il a passé sa visite médicale avec succès. Il doit désormais signer son contrat.

Pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG, Randal Kolo Muani a été invité à se trouver une porte de sortie lors de ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale et la Juventus Turin, choix numéro 1 de l’international français, discutaient pour trouver un terrain d’entente pour le retour de l’ancien nantais au sein de la Juve. Mais les deux clubs n’ont pas réussi et Randal Kolo Muani a dû se tourner vers un autre club. Et ce dernier se nomme Tottenham.

Il n’a plus qu’à signer son contrat

L’attaquant a trouvé un accord avec les Spurs alors que le PSG et le club londonien se sont mis d’accord sur un prix payant de cinq millions d’euros. Certaines sources évoquent une option d’achat non obligatoire, d’autres qu’il s’agit d’un prix payant sec. Ce lundi soir, Fabrice Hawkins indique que Randal Kolo Muani a réussi sa visite médicale à Tottenham où il va être prêté par le PSG. Il doit désormais signer son contrat avec l’adversaire du PSG lors de la Supercoupe d’Europe avant d’être officialisé par Tottenham.