Visite médicale passée avec succès pour Renato Sanches au Panathinaïkos

Le PSG devrait se délester d’un nouveau indésirable dans les prochaines heures. Renato Sanches a passé sa visite médicale avec succès avec le Panathinaïkos.

Prêté la saison dernière au Benfica, Renato Sanches a encore vécu un exercice marqué par des blessures. Avec son club formateur, il aura joué 21 matches toutes compétitions confondues pour un but. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il a vu le club lisboète ne pas lever son option d’achat. Il est donc revenu à Paris pour s’entraîner avec l’équipe Espoirs avant de se trouver une porte de sortie. Ces derniers jours, l’international portugais était annoncé dans le viseur de deux clubs, Trabzonspor et le Panathinaïkos.

A voir aussi : Renato Sanches justifie son choix de rejoindre le Panathinaikos

Officialisation ce dimanche ?

Alors qu’on l’annonçait proche de rejoindre le club turc, il va finalement signer en Grèce, où il retrouvera l’entraîneur qui l’a lancé en professionnel, Rui Vitoria. Présent en Grèce depuis quelques jours, le milieu de terrain du PSG a passé sa visite médicale avec succès hier, selon les informations du média local, la Gazzetta. Cette dernière indique également que l’arrivée de Renato Sanches au Panathinaïkos devrait être officialisée ce dimanche. Pour rappel, il s’agirait d’un prêt sans option d’achat pour l’ancien du Bayern Munich.





