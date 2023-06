[MAJ] Visite médicale pour Asensio et Ugarte ?

Le mercato du PSG pourrait s’accélérer en ce début de semaine. En effet, Marco Asensio et Manuel Ugarte devraient être présent sur Paris ce lundi pour passer leurs visites médicales.

Le PSG compte renforcer son effectif afin de pouvoir réaliser tous ses objectifs de la saison prochaine. Dans les jours voire semaines à venir, il pourrait voir trois joueurs venir le renforcer. Annoncé depuis plusieurs mois, Milan Skriniar sera bien un jour des Rouge & Bleu la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin avec l’Inter Milan, il a un accord avec le PSG depuis plusieurs mois. Également en fin de contrat à la fin du mois avec le Real Madrid, Marco Asensio – après huit ans chez les Madrilènes – a confirmé son départ. Alors qu’il était annoncé dans le viseur d’Aston Villa et des clubs italiens, il a fait le choix de rejoindre le champion de France. L’international espagnol a trouvé un accord avec les dirigeants parisiens et son arrivée ne ferait plus aucun doute.

A voir aussi : Mercato : Marco Asensio fait ses adieux au Real Madrid

Visite médicale pour Asensio ?

Selon les informations de Relevo, Marco Asensio doit atterrir à Paris ce lundi afin de finaliser son transfert au PSG. Il devrait même passer sa visite médicale aujourd’hui et signer son contrat, lui qui a un accord verbal avec les dirigeants du club de la capitale depuis plusieurs jours. Le média espagnol indique aussi que Manuel Ugarte, annoncé comme proche de rejoindre le PSG après avoir vu Chelsea se retirer du dossier, devrait également être à Paris ce lundi. Il ne donne pas plus de précision sur sa présence dans la capitale française. Une chose est sûre, le mercato du PSG semble avancé. Il pourrait également y avoir des informations sur le futur coach parisien dans les jours à venir.

🚨 Marco Asensio serait attendu aujourd’hui à Paris pour passer sa visite médicale ! [@MatteMoretto] pic.twitter.com/MygGTMTsDI — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 5, 2023

[MAJ 13h10]Fabrizio Romano confirme que Marco Asensio est attendu ce lundi à Paris afin de passer sa visite médicale et signer son contrat comme nouveau joueur du PSG. L’international espagnol signera un contrat de quatre ans au PSG, soit jusqu’en juin 2027. Le spécialiste du mercato italien indique également que Manuel Ugarte est déjà dans la capitale française afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature au PSG. Il devrait parapher son nouveau contrat ce lundi assure Fabrizio Romano. Ce dernier qui explique que Jorge Mendes, l’agent des deux joueurs sera aussi présent à Paris ce lundi. Les Rouge & Bleu payeront la clause de l’international uruguayen qui s’élève à 60 millions d’euros. De son côté, Loïc Tanzi confirme aussi que Manuel Ugarte doit signer son contrat avec le PSG aujourd’hui. Il s’agira d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Le PSG payera bien 60 millions d’euros et le salaire du milieu de terrain sera « bien loin de ce qui est annoncé. »

🚨 BREAKING : Confirmation, Marco Asensio sera bien à Paris aujourd’hui pour passer sa visite médicale et signer son contrat jusqu’en 2027 ! Jorge Mendes sera également à Paris ! #PSG [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/oEvGmNrLED — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 5, 2023