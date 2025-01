Visite médicale prévue ce mercredi pour Kolo Muani à la Juve

Pas dans les plans du PSG, Randal Kolo Muani a trouvé son futur club. Il va rejoindre la Juventus Turin sous la forme d’un prêt sec de six mois. Il doit se rendre ce mercredi à Turin pour passer sa visite médicale.

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison (14 matches, deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive), Randal Kolo Muani était invité par ses dirigeants du PSG à se trouver une porte de sortie cet hiver. Malgré un faible temps de jeu, l’international français a attisé les convoitises de nombreux clubs. Mais ces dernières heures, l’attaquant (26 ans) aurait fait son choix. Il va rejoindre la Juventus Turin.

Un prêt de six mois sans option d’achat

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le numéro 23 du PSG est prêté six mois sans option d’achat à la Vieille Dame. Cette dernière prendra en charge l’intégralité du salaire de l’ancien nantais. Le journaliste pour RMC Sport indique que le PSG et la Juventus Turin échangent les derniers documents pour finaliser la transaction. Randal Kolo Muani est attendu ce mercredi à Turin pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Fabrice Hawkins poursuit en indiquant que jusqu’au dernier moment, Tottenham a tenté de convaincre l’ancien de Francfort de le rejoindre. Mais ce dernier a finalement été séduit par le discours de Thiago Motta. De son côté, Fabrizio Romano confirme que le PSG et la Juventus Turin ont trouvé un accord pour le prêt jusqu’en juin sans option d’achat de l’attaquant. Il a accepté la proposition des Italiens et doit s’envoler dans la semaine pour sa visite médicale et signer son contrat.

