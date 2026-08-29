Visite médicale prévue demain pour Bradley Barcola à Liverpool
Dans quelques heures, Bradley Barcola ne sera officiellement plus un joueur du PSG. Il doit passer sa visite médicale avant de s’engager avec Liverpool demain.
Trois ans après avoir rejoint le PSG en provenance de l’Olympique Lyonnais contre 45 millions d’euros, Bradley Barcola va quitter le club de la capitale en cette fin de mercato pour prendre la direction de Liverpool. Le transfert de l’international français chez les Reds devrait s’élever à 145 millions d’euros, bonus compris. L’officialisation de cette transaction devrait intervenir avant la fin du week-end. Après que les deux clubs ont trouvé un accord, Bradley Barcola a été autorisé à voyager en Angleterre pour officialiser son transfert.
Il va signer un contrat de cinq ans avec les Reds
Selon les informations de
Fabrizio Romano, le futur ex-numéro 29 du
PSG doit passer sa visite médicale demain avant de
parapher son contrat de cinq ans avec Liverpool,
soit jusqu’en juin 2031. Le spécialiste du mercato indique que les
documents ont été échangés jeudi et qu’ils ont été approuvés hier.
Fabrizio Romano conclut en expliquant que
Bradley Barcola voulait dire au revoir à ses
coéquipiers avant de voyager pour sa future destination. De son
côté, Le Parisien
apporte quelques précisions sur le montant du transfert de
Bradley Barcola. La transaction s’élèvera
bien à 120 millions d’euros plus 25 millions de bonus facilement
atteignables, comme annoncé dans de nombreux médias. Le quotidien
francilien indique que, selon ses informations, le
PSG a également négocié que
Liverpool paye 5 millions d’euros
supplémentaires, qui correspondent aux indemnités de formation dues
à l’Olympique lyonnais. Il s’agissait d’un des
derniers points de négociation entre Nasser
al-Khelaïfi et Mike Gordon, président du
Fenway Sports Group, actionnaire du club anglais.
« Cette étape franchie, les clubs vont désormais échanger
les documents, certainement dans la journée, afin de
permettre au Français de voyager pour passer sa visite
médicale », conclut Le Parisien. Bruno
Salomon, journaliste spécialiste du PSG
pour la radio Ici Paris Île-de-France, confirme le
paiement de cinq millions d’euros supplémentaires pour les
Reds. Bruno Salomon indique
qu’habituellement c’est au PSG de verser au club
formateur le pourcentage de l’indemnité de transfert qu’il perçoit,
mais le président du PSG a négocié afin que
Liverpool paie cette partie.