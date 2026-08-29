Visite médicale prévue demain pour Bradley Barcola à Liverpool

Dans quelques heures, Bradley Barcola ne sera officiellement plus un joueur du PSG. Il doit passer sa visite médicale avant de s’engager avec Liverpool demain.

Trois ans après avoir rejoint le PSG en provenance de l’Olympique Lyonnais contre 45 millions d’euros, Bradley Barcola va quitter le club de la capitale en cette fin de mercato pour prendre la direction de Liverpool. Le transfert de l’international français chez les Reds devrait s’élever à 145 millions d’euros, bonus compris. L’officialisation de cette transaction devrait intervenir avant la fin du week-end. Après que les deux clubs ont trouvé un accord, Bradley Barcola a été autorisé à voyager en Angleterre pour officialiser son transfert.

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Il va signer un contrat de cinq ans avec les Reds

Selon les informations de Fabrizio Romano, le futur ex-numéro 29 du PSG doit passer sa visite médicale demain avant de parapher son contrat de cinq ans avec Liverpool, soit jusqu’en juin 2031. Le spécialiste du mercato indique que les documents ont été échangés jeudi et qu’ils ont été approuvés hier. Fabrizio Romano conclut en expliquant que Bradley Barcola voulait dire au revoir à ses coéquipiers avant de voyager pour sa future destination. De son côté, Le Parisien apporte quelques précisions sur le montant du transfert de Bradley Barcola. La transaction s’élèvera bien à 120 millions d’euros plus 25 millions de bonus facilement atteignables, comme annoncé dans de nombreux médias. Le quotidien francilien indique que, selon ses informations, le PSG a également négocié que Liverpool paye 5 millions d’euros supplémentaires, qui correspondent aux indemnités de formation dues à l’Olympique lyonnais. Il s’agissait d’un des derniers points de négociation entre Nasser al-Khelaïfi et Mike Gordon, président du Fenway Sports Group, actionnaire du club anglais. « Cette étape franchie, les clubs vont désormais échanger les documents, certainement dans la journée, afin de permettre au Français de voyager pour passer sa visite médicale », conclut Le Parisien. Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, confirme le paiement de cinq millions d’euros supplémentaires pour les Reds. Bruno Salomon indique qu’habituellement c’est au PSG de verser au club formateur le pourcentage de l’indemnité de transfert qu’il perçoit, mais le président du PSG a négocié afin que Liverpool paie cette partie.



🚨🔴 Liverpool have booked a medical for Bradley Barcola on Sunday, then he will sign a five year deal until June 2031.



Documents exchanged on Thursday and approved yesterday; Bradley wanted to say goodbye before travelling.



Final fee: £106m plus £17m add-ons. pic.twitter.com/cn9e9Wg50z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026