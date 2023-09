Visite médicale prévue demain pour Marco Verratti

On se rapproche de la fin officielle de Marco Verratti au PSG. Le milieu de terrain doit passer sa visite médicale préalable à sa signature à Al-Arabi demain.

Marco Verratti a rejoint le PSG durant l’été 2012, à 19 ans, dans un parfait anonymat. Le milieu de terrain a été présenté le même jour que la superstar Zlatan Ibrahimovic. Arrivé de Pescara en D2 italienne, il va très vite mettre tout le monde d’accord sur le terrain. Il devient très rapidement un titulaire indiscutable dans le milieu à trois au côté de Blaise Matuidi et Thiago Motta. Après 10 ans de très bons sur le terrain, il a réalisé une mauvaise saison lors de l’exercice 2022-2023. Malgré une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 à la fin de l’année 2022, on lui a signifié que l’on ne comptait pas sur lui cet été. Il a donc dû trouver une porte de sortie.

Attendu au Qatar ce lundi soir

Et il va poursuivre sa carrière au Qatar. Depuis quelques jours, on entend que le PSG a trouvé un accord pour le transfert de son numéro 6 avec Al-Arabi. Le joueur devait lui se mettre d’accord avec le club qatari sur son futur contrat. Et cet accord aurait été trouvé durant le week-end. Selon les informations du Parisien et de Fabrizio Romano, Marco Verratti est attendu aux alentours de minuit dans la capitale du Qatar, où les formalités relatives à la signature du contrat pourront commencer, à partir de mardi matin. Il doit passer sa visite médicale demain avant de parapher son contrat. « Son contrat dont la durée, sans doute assez courte, reste un mystère. » Ce transfert devrait rapporter 45 millions d’euros au PSG. À Al-Arabi, l’international italien va retrouver un ancien coéquipier au PSG, Abdou Diallo. Ce dernier avait rejoint le club qatari plus tôt cet été.