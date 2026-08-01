Visite médicale prévue la semaine prochaine pour Akliouche

Le PSG se rapproche de sa troisième recrue de l’été. Maghnes Akliouche devrait officiellement être un joueur du PSG la semaine prochaine, après avoir passé sa visite médicale.

C’était l’une des priorités du mercato du PSG. Afin de compenser le départ de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, le PSG souhaitait recruter Maghnes Akliouche. Déjà intéressé l’été dernier, le club de la capitale est revenu à la charge cet été. S’il a rapidement trouvé un accord avec l’international français pour un futur contrat, il a eu des discussions plus tendues avec le club du Rocher, qui a refusé quatre offres des Rouge & Bleu. La cinquième fut la bonne.

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Un contrat de cinq ans l’attend au PSG

Hier, plusieurs médias ont expliqué que le PSG et l’AS Monaco s’étaient mis d’accord sur un transfert de 50 millions d’euros et qu’il ne restait que des petits détails afin de pouvoir officialiser le transfert. Ce samedi matin, Fabrizio Romano explique que tout a été réglé entre les deux clubs et que le transfert de Maghnes Akliouche au PSG est tout proche d’être officialisé. Il est attendu la semaine prochaine à Paris dans le but de passer sa visite médicale et de signer son futur contrat, qui le liera avec les doubles champions d’Europe jusqu’en juin 2031. Il deviendra ainsi la troisième recrue estivale du PSG après Alessandro Longoni et Lucas Digne, qui n’a pas encore été officialisé par le club.