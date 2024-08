PSG – Visite médicale programmée pour Ugarte et Mukiele

Le départ de Manuel Ugarte à Manchester United se précise. Après l’accord entre les deux clubs, l’Uruguayen doit passer sa visite médicale ce mercredi. De même pour Nordi Mukiele avec le Bayer Leverkusen.

Manuel Ugarte doit lancer le sprint final de cette fin de mercato du PSG. Après des semaines de négociations entre le club parisien et Manchester United, l’Uruguayen a enfin reçu le feu vert pour rejoindre l’Angleterre. Les deux formations ont réussi à s’entendre sur un transfert de 50M€ plus 10M€ de bonus. À cela s’ajoute 10 % sur une possible future revente. Un an après son arrivée contre un chèque de 60M€ en provenance du Sporting CP, le milieu de 23 ans quitte déjà les Rouge & Bleu.

À lire aussi : Mercato – Nordi Mukiele va prendre la direction de la Bundesliga

Ugarte déjà présent à Manchester

Malgré 37 rencontres disputées, le numéro 4 parisien ne rentrait pas dans les plans de Luis Enrique, comme en atteste son très faible temps de jeu durant la seconde partie de la saison 2023-2024. Désormais, Manuel Ugarte va vivre une nouvelle aventure en Premier League. Comme le rapporte Fabrizio Romano, l’international uruguayen est arrivé à Manchester dans la nuit de mardi à mercredi. Il passera aujourd’hui sa visite médicale avec le club anglais avant de parapher un contrat jusqu’en 2029. La future nouvelle recrue de MU pourrait donc être prête pour le choc de ce week-end face à Liverpool (dimanche à 17h).

Un autre joueur parisien va passer sa visite médicale aujourd’hui. Invité à se trouver un nouveau club pour cette saison 2024-2025, Nordi Mukiele va rebondir du côté de la Bundesliga et plus précisément au Bayer Leverkusen. Il s’agit d’un prêt sans option d’achat pour le défenseur de 26 ans. Et comme le rapporte Florian Plettenberg, la visite médicale du Français avec les champions d’Allemagne est également prévue ce mercredi. Le PSG accélère dans son opération dégraissage.