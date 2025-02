Vitinha après ASM / PSG : « On se régale à chaque match »

Ce vendredi soir, le PSG affrontait l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, le PSG s’est imposé de belle manière (4-1).

Lors du choc de la 21e journée de Ligue 1, le PSG a dominé l’AS Monaco grâce à un nouveau doublé d’Ousmane Dembélé, au premier but de Khvicha Kvaratskhelia avec le Rouge & Bleu et un Vitinha qui a fêté sa prolongation avec un très beau coup franc (4-1). Au micro de DAZN, l’international portugais a salué la belle performance de son équipe face à une bonne équipe de Monaco.

« On est trop fort »

« Je me suis déjà entraîné à tirer les coups francs, mais pas ces derniers temps. C’était vraiment de l’instinct. Je pensais que le gardien allait trop se concentrer sur la surface. Donc pourquoi pas. J’ai essayé et c’était très bien. Comment vit le groupe ? Tu peux bien imaginer comment on se sent. On se régale à chaque match, on prend du plaisir à jouer. On marque beaucoup de buts, on est vraiment content. On est sur une bonne dynamique. Il faut profiter, il faut la prolonger le plus longtemps possible. Il y a encore des aspects à améliorer, à régler, mais quand on est comme ça, même les petites erreurs que l’on a, ça passe. On est trop fort. Rester invaincu cette saison ? Je ne savais pas que c’était le record du FC Nantes. On ne pense pas à ça. Le coach l’a dit en conférence de presse. Et c’est vrai, il n’a jamais parlé de ça. Entre nous, on ne parle pas de ça. On pense à chaque match, on pense à faire un bon match à chaque match. C’est ça qui a ramené les résultats jusqu’à maintenant et qui doit nous emmener très loin. Mon niveau ? Il y a toujours des hauts et des bas pour chaque joueur. Comme joueur, il faut essayer d’avoir le moins de bas possible, être le plus constant possible et d’être très souvent le plus haut possible. Ce n’est pas toujours comme ça, c’est difficile de le faire. C’est vrai que je me vois mieux en ce moment, mais je pense je n’ai pas été mal en début de saison. Mais, il faut continuer comme ça, comme l’équipe aussi, dans cette bonne dynamique, et surtout avec des victoires. »