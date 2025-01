Vitinha après le TDC – « Il a une saveur très spéciale »

Ce dimanche, le PSG a remporté le Trophée des champions en disposant de l’AS Monaco grâce à un but de Dembélé. Vitinha estime que le PSG voulait plus la victoire que l’ASM.

Pour son premier match de l’année 2025, le PSG s’est offert le premier de la saison 2024-2025 avec le Trophée des champions contre l’AS Monaco (1-0). Dans un match qu’il a totalement dominé, il a dû attendre les dernières minutes de la rencontre, malgré de très nombreuses occasions, et un but d’Ousmane Dembélé pour s’offrir le 13e Trophée des champions de son histoire. Titulaire dans le milieu de terrain parisien, Vitinha estime que le PSG avait fait plus que Monaco pour s’imposer aujourd’hui.

« C’est toujours bon de gagner des trophées »

« Il a une saveur très spéciale. Encore un trophée, c’est toujours bon de gagner des trophées. On donne de l’importance, moi, je donne de l’importance à ce titre. On savait que cela allait être un match difficile. Ça a été un match difficile jusqu’à la fin. Je pense que la victoire est juste avec le but à la fin. On a tout fait pour gagner, on a fait plus que Monaco, je pense, même s’ils ont fait un grand match, lance le numéro 17 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Un tremplin pour 2025 ? Bien sûr, c’est toujours important de gagner. Quand tu gagnes, tu es plus motivé, plus confiant, plus dans la bonne dynamique. Bien sûr que cela peut aider. (…) C’était important de revenir avec une victoire, un trophée. Je suis d’accord avec Marqui, je pense que cela aide beaucoup d’être ensemble après cette pause. »