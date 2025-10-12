Vitinha battu pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre

Auteur d’un très bon début de saison avec le PSG, Vitinha était nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre. Il a été battu par Florian Thauvin.

Auteur d’une très grosse saison 2024-2025 avec le PSG et le Portugal, Vitinha a poursuivi sur cette lancée en ce début d’exercice 2025-2026 malgré peu de repos. L’international portugais est la plaque tournante du jeu des Rouge & Bleu. L’ancien du FC Porto était nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre de Ligue 1. Il était en concurrence avec Romain Del Castillo (Stade Brestois) et Florian Thauvin (RC Lens).

Tout proche du lauréat

Et comme pour le joueur du mois de septembre, où Joao Neves avait été battu, le numéro 17 du PSG a vu Florian Thauvin remporter la distinction. Contrairement à son coéquipier du milieu de terrain, Vitinha a été battu de peu. En effet, il a obtenu 42% des suffrages alors que l’international français a, lui, obtenu 46% des voix. Romain Del Castillo n’a récolté que 12% des suffrages. Il faudra donc encore attendre pour voir un joueur du PSG récompensé cette saison.