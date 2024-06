Sur sa lancée de sa très bonne saison avec le PSG, Vitinha a réalisé une très belle performance lors de la victoire du Portugal contre la Finlande hier soir (4-2).

Le Portugal fait partie des favoris pour la victoire finale à l’Euro 2024. Pour cette compétition, Roberto Martinez a décidé de convoquer quatre joueurs du PSG. Vitinha, Nuno Mendes, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos. Hier soir, la sélection portugaise jouait le premier de ses trois matches de préparation à l’Euro face à la Finlande. Le sélectionneur lusitanien avait décidé de titulariser deux joueurs des Rouge & Bleu, Vitinha et Nuno Mendes. Dans la lancée de sa très belle saison sous le maillot du PSG, le milieu de terrain a très certainement réalisé sa meilleure prestation avec le Portugal.

Entrée intéressante de Gonçalo Ramos

Au côté de Joao Neves au milieu de terrain, il a été la rampe de lancement des attaques du Portugal et s’est montré décisif en offrant une passe décisive sur corner lors du premier but de la rencontre inscrit par Ruben Dias. Tireur des coups de pieds arrêtés hier soir, il a été très précis dans ce domaine. Un point à souligner pour le PSG en vue de la saison prochaine, lui qui a eu des difficultés dans ce domaine. Également titulaire, Nuno Mendes a joué la première mi-temps. Le latéral gauche s’est montré à son aise dans son couloir, n’hésitant pas à monter et se montrant dangereux à plusieurs reprises. Il a aussi répondu présent défensivement quand il en avait besoin. Gonçalo Ramos et Danilo Pereira sont entrés en cours de match. L’attaquant a été impliqué sur le troisième but portugais, en étant l’avant-dernier passeur. Il s’est montré intéressant avec son jeu dos au but et sa faculté à bien résister au duel. Le défenseur, lui, qui a récupéré le brassard de capitaine lors de son entrée, s’est montré rassurant sur ses interventions défensives.

« C’est le meilleur Vitinha que j’ai vu avec la Seleção »

À l’issue de la rencontre, Roberto Martinez a encensé le numéro 17 du PSG. « C’est le meilleur Vitinha que j’ai vu avec la Seleção. Il a joué au niveau que nous avons vu en Ligue des champions, il a rejoint à juste titre le onze de départ, félicite le sélectionneur portugais dans des propos relayés par O Jogo. Il a contrôlé le match, a pris des décisions impeccables et nous avons vu un nouveau Vitinha dans cette sélection. » Le principal intéressé estime qu’il a réalisé son meilleur match sous le maillot du Portugal. « C’était un bon match, individuellement et collectivement, je me sens bien. Je pense que c’était le meilleur Vitinha de la Seleção. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps non plus. C’était en fait mon meilleur match, c’est un peu une conséquence du temps dont je disposais. Je veux continuer ce moment pour aider l’équipe. »

« J’espère continuer ce que je fais au club pour aider l’équipe nationale »

Le milieu de terrain du PSG estime qu’il peut prétendre à une place de titulaire à l’Euro. « Même si j’étais dans un mauvais moment, la motivation est toujours énorme, c’est mon premier Championnat d’Europe. L’équipe et moi allons avec tout, l’ambition est maximale et l’envie aussi. Je veux être à mon meilleur. J’espère continuer ce que je fais au club pour aider l’équipe nationale et je crois que je peux aider, lance Vitinha dans des propos relayés par O Jogo. Le sentiment d’avoir ma place dans le onze ? Le joueur qui ne dit pas cela n’a rien à faire ici. Bien sûr que je le pense, je veux jouer, contribuer à l’équipe, mais c’est au manager de décider. Ce match peut avoir de l’importance, j’espère donc, mais c’est au manager de prendre les décisions, et c’est à moi de montrer quand je joue que je dois jouer. C’est un travail très difficile, nous avons de très bonnes options, beaucoup de qualité à tous les postes. C’est à moi de le rendre de plus en plus difficile. »