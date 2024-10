Ce mardi soir, le PSG s’est logiquement incliné sur la pelouse d’Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Titulaire ce soir, Vitinha n’a pas caché sa déception après ce revers.

Pour son deuxième match de Ligue des champions de la saison, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Arsenal, l’une des meilleures équipes d’Europe cette saison. Les Gunners se sont logiquement imposés face à des Parisiens qui n’ont pas réussi à imposer leur jeu et qui ont encore une fois été très maladroits dans le dernier geste. Titulaire ce soir, Vitinha, qui a joué son 100e match sous le maillot du PSG, n’a pas réalisé un bon match, lui qui revenait de blessure. À l’issue de la rencontre, l’international portugais a reconnu que son équipe n’avait pas réalisé un grand match.

« Ce n’était pas le match que l’on voulait réaliser »

« Nous sommes déçus, bien sûr. Ce n’était pas le match que l’on voulait réaliser. On est déçu de ce match, du résultat aussi. C’est surtout la première mi-temps qui nous a coûté le match. Je pense qu’il nous a manqué ce but en deuxième période, avance le milieu de terrain au micro de PSG TV. Je pense que si on marque, on revient dans le match, ça peut tout changer. Je suis sûr que ça aurait tout changé. Mais on n’a pas marqué et ça donne l’impression qu’on était trop loin dans ce match. La vérité, c’est que ce n’était pas un bon match, et pas un bon résultat non plus. Donc il faut se relever de ça. »