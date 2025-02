Vitinha : « C’est la vraie définition d’une équipe »

Ce mercredi soir, le PSG a offert un festival offensif à ses supporters face au Stade Brestois en barrage retour de la Ligue des champions (7-0).

Le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions avec la manière. Vainqueur 3-0 du match aller à Roudourou, le club parisien a été impitoyable face au Stade Brestois dans cette confrontation retour avec un score de 7-0, avec sept buteurs différents. De quoi confirmer l’excellente forme des Rouge & Bleu ces derniers mois. Élu homme du match pour la deuxième fois d’affilée et buteur, Vitinha a été questionné sur la performance de la formation parisienne, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le match de l’équipe

« On a fait un très bon match, un match collectif, on pense tous ensemble sur le terrain et c’est la vraie définition d’une équipe. On fait au plus simple, on donne le ballon à celui qui est le mieux placé, ça se voit et ça fait la différence. »

Une équipe qui n’a jamais lâché la pression

« J’ajoute aussi qu’en début de match, quand on a un avantage comme ça (3-0 à l’aller), tu peux relâcher inconsciemment, et on ne l’a pas fait, on a fait les efforts offensifs et défensifs, c’était la clé du match. »

Est-il prêt pour la suite de la compétition ?

« Je n’ai pas de préférence pour la suite de la compétition (Liverpool ou Barcelone, en huitièmes de finale) mais c’est incroyable que tout l’effectif soit presque là (sans blessure). C’est le mérite du staff, on est très contents. »