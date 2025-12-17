Vitinha : « C’est une sensation incroyable »

Le PSG a remporté la Coupe Intercontinentale ce mercredi soir contre Flamengo (1-1, 2 t.a.b à 1). Vitinha n’a pas caché sa joie de remporter un nouveau trophée avec le PSG.

Le PSG pouvait entrer encore plus dans l’histoire du football ce mercredi soir avec la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. En cas de succès, le club de la capitale pouvait s’offrir un sixième titre en 2025 et égaler le FC Barcelone (2009) et le Bayern Munich (2020), qui avaient gagné six titres sur une année civile. Et c’est chose faite pour les Parisiens qui se sont imposés lors de la séance de tirs au but contre les Brésiliens (1-1, 2 t.a.b à 1). Élu homme du match par la FIFA, Vitinha, est revenu sur ce succès contre Flamengo au micro de PSG TV.

À lire aussi : PSG / Flamengo – Les notes des joueurs parisiens

« Tout était bien réuni pour que l’on gagne »

« C’est une sensation incroyable. C’était une finale super importante et on l’a remportée. C’était difficile, on a bien transpiré et voilà, on est très contents. On a le sentiment d’un boulot bien fait, avec beaucoup de travail et un peu de chance aussi, mais on a besoin de ça. Et un grand Safonov aussi, incroyable ! Les supporters ? Ils sont toujours là, même ici au Qatar ils sont là, ils nous ont aidé. On a eu la chance de choisir leur côté pour la séance de tirs au but, c’est important. Et heureusement, tout était bien réuni pour que l’on gagne. »