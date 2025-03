Vitinha : « Cette fois, on va marquer et on va passer, j’en suis sûr »

Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est montré maladroit devant le but et a encaissé un but dans les dernières minutes. Les Parisiens devront aller chercher leur qualification sur la pelouse d’Anfield.

Ce mercredi soir, le PSG recevait Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG a retrouvé son inefficacité avec plus de 25 tirs sans réussir à tromper la vigilance d’Alisson. Alors qu’ils n’ont strictement eu aucune occasion, les Reds vont réussir un véritable hold-up en marquant dans les dernières minutes de la rencontre (0-1). Les Parisiens devront aller chercher leur qualification sur la pelouse d’Anfield mardi. Au micro de Canal Plus, Vitinha revient sur cette douloureuse défaite.

« C’est dur. Tout le monde a vu. C’est dur de faire un match comme ça contre une équipe comme ça. Leur seule occasion, ils marquent. C’est dur, mais voilà, c’est maintenant que l’on va montrer l’équipe que l’on est. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas perdu, c’est arrivé. Maintenant, c’est à nous de montrer notre personnalité, notre force. Ça, c’est une vraie équipe, même quand on tombe. On va aller là-bas, faire un grand match. Cette fois, on va marquer et on va passer, j’en suis sûr. Le potentiel penalty ? Je suis sur le terrain, c’est difficile de voir pour moi, je suis loin. Je ne vais pas parler de ça sans voir. On ne va pas se cacher sur ça. Je reste optimiste parce que le match que l’on a fait, c’était plus que mérité, la victoire pour nous. Je sais bien que dans le foot, la seule chose qui compte, c’est le ballon qui rentre dans le but, mais la vérité, c’est que quand l’on joue comme ça, on est plus près, plus proche. On a eu plein d’occasions comme en début de saison, mais on n’a pas réussi à marquer. Je suis sûr que l’on va y arriver à Liverpool, on va faire un grand match, on va montrer de la personnalité encore une fois et on va gagner. »