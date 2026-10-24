Vitinha compte s’inscrire dans la durée avec le PSG 

Vitinha est très certainement le meilleur milieu de terrain au monde. Fortement sollicité, il ne compte pas quitter le PSG de sitôt, estimant être dans le meilleur club du monde.

Le PSG possède certainement le meilleur milieu de terrain au monde avec Vitinha. L’international portugais est l’un des protagonistes des deux saisons historiques du PSG avec notamment les deux victoires en Ligue des champions. Auteur de prestations XXL sur le terrain, l’ancien du FC Porto attise les convoitises des plus grands clubs européens. Mais son avenir, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Rouge & Bleu, est très clair dans sa tête et dans celle de ses dirigeants : son avenir s’inscrit dans la capitale française.

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Son agent a toujours écarté les approches d’autres clubs

Selon les informations de AS, les doubles champions d’Europe ferment catégoriquement la porte à un départ de leur numéro 17. Heureux à Paris, Vitinha souhaite rester longtemps au PSG et continuer à remporter des titres avec le club de la capitale malgré les intérêts réguliers du Real Madrid, du FC Barcelone ou de clubs de Premier League. Le quotidien sportif espagnol explique que son agent, Jorge Mendes, aurait d’ailleurs toujours écarté les approches potentielles, respectant la volonté de son joueur de poursuivre son aventure parisienne. Du côté du Real Madrid, dirigeants et membres du staff considéreraient pourtant Vitinha comme un renfort idéal pour leur entrejeu, sans jamais avoir entrepris de démarche concrète pour le recruter.