Vitinha : « Dans un match comme ça, il faut gagner »

Ce mercredi soir, le PSG commençait sa campagne européenne avec la réception de Girona. Dans un match qu’il a totalement dominé, il a dû attendre les dernières minutes du match pour s’offrir la victoire (1-0).

Pour son retour en Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Girona. Dans une rencontre qu’il a dominée, le club de la capitale, après plusieurs actions où il a pêché dans le dernier geste, a marqué juste avant le temps additionnel par l’intermédiaire de Nuno Mendes après une très grosse faute de main du gardien catalan (1-0). Titulaire après être revenu de blessure de la trêve internationale, Vitinha n’a pas caché que son équipe n’avait pas affiché son meilleur visage ce soir, même si le plus important était la victoire.

« On n’a pas très bien joué »

« Logiquement, ce n’était pas le match que l’on avait pensé, idéalisé. On n’a pas très bien joué, il faut le dire. On n’a pas senti un PSG comme d’habitude. On avait des difficultés dans la construction en première mi-temps tout comme en deuxième mi-temps. C’est aussi le mérite de Girona. Il faut voir ce que l’on a mal fait, lance le numéro 17 du PSG au micro de Canal Plus. Ce n’est pas ce que fait d’habitude notre équipe. Mais dans un match comme ça, il faut gagner. La raison des difficultés ? Je ne peux pas le dire juste après le match. On verra après tactiquement et ce que l’on peut faire différemment. Peut-être que c’est le premier match de la Ligue des champions, il y a beaucoup d’attente, d’envie de jouer. Parfois, cela n’aide pas. Je pense que l’on doit prendre plus de risque, il faut jouer, avoir de la personnalité. Peut-être que c’est ça, mais c’est difficile de dire ça juste après le match. Il faut voir ce que l’on a mal fait et il faudra le corriger pour le prochain match. Le but de Nuno Mendes ? Je l’ai vu. Je ne sais pas s’il le fait exprès, mais dans un match comme ça, il faut gagner. On a gagné, les trois points, c’est le plus important dans cette nouvelle formule. On continue. »