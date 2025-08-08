Vitinha : « Dembélé, c’est lui qui mérite de remporter le Ballon d’Or »

Après sa saison historique, le PSG a placé neuf joueurs dans la liste des 30 nommés au Ballon d’Or. L’un des favoris, Vitinha, estime que son coéquipier Ousmane Dembélé le mérite cette année.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a remporté quatre titres. La Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions en France, ainsi que la Ligue des champions après avoir écrasé l’Inter Milan en finale (5-0). Lors de cette saison historique, le club de la capitale a affiché un très beau collectif, où aucun joueur n’était au-dessus des autres. Hier, les 30 nommés au Ballon d’Or ont été annoncés. Et le PSG y a placé neuf joueurs, un record. Ousmane Dembélé fait office de favori, mais d’autres joueurs peuvent prétendre à la distinction individuelle suprême dans le football, comme son coéquipier chez les Rouge & Bleu, Vitinha, qui a également remporté la Ligue des nations avec le Portugal.

« Cette année, c’est vraiment l’homme qui nous a amené jusqu’à la fin »

Dans une interview accordée à Ligue 1 +, qui sera diffusée dans son intégralité le 17 août en avant-match de Nantes / PSG, le milieu de terrain a estimé qu’Ousmane Dembélé était celui qui méritait de soulever le Ballon d’Or le 22 septembre prochain. « Le Ballon d’Or ? Ce serait incroyable de le remporter. Mais je pense et je trouve que le plus méritant, c’est Ousmane. Cette année, c’est vraiment l’homme qui nous a amené jusqu’à la fin, jusqu’au titre que l’on a gagné. Et pour moi, à mon avis, c’est lui qui mérite de gagner le Ballon d’Or cette année. Mais c’est vrai que tout le monde rêve de gagner le Ballon d’Or, une année, un jour. Mais, voilà, si ça vient, ce serait incroyable. »