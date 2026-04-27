Vitinha : « Des matches que tu as envie de jouer en Champions League »

Absent depuis la rencontre contre Lyon, Vitinha devrait retrouver les terrains avec le PSG contre le Bayern. À la veille de ce match, le milieu de terrain portugais s’est confié.

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Quentin Ndjantou va manquer à l’appel pour le choc contre les Bavarois. Victime d’une inflammation au talon droit contre Lyon, Vitinha avait manqué les rencontres contre Nantes et Angers. De retour à l’entraînement ce lundi, l’international portugais postule pour une place de titulaire contre les Allemands demain soir. À la veille de ce choc, il s’est confié à PSG TV.

Ce qui rend le PSG si spécial

« Je dirais que nous sommes tous de bonnes personnes, ce qui est quelque chose d’important. C’est important de savoir qu’en sortant du terrain, tout le monde va donner son meilleur, y compris les remplaçants. Tout le monde sait ce qu’il faut faire sur le terrain, nos rôles ont été bien définis. Nous n’avons aucun doute sur ce que nous devons faire sur le plan individuel quand nous foulons la pelouse. Le jeu collectif fonctionne très bien. Le meilleur compliment que je peux faire à cette équipe, c’est que si n’importe quel joueur a un problème ou est absent, l’équipe avance toujours. N’importe quel joueur va faire la même chose, et parfois même mieux. Nous avons déjà prouvé plusieurs fois cette année, et nous l’avons prouvé l’année dernière aussi. Dans les gros matches, même si nous avons un, deux ou trois absents, nous avons toujours bien joué, et, plus important, nous avons gagné. »

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La demi-finale contre le Bayern Munich

« Il y a évidemment d’autres grandes équipes de football aujourd’hui. Nous avons vu à quel point le Bayern était une belle équipe. Je dirais même qu’ils sont la meilleure équipe d’Europe cette année, avec nous, par rapport à ce qu’ils font dans le jeu et aux résultats qu’ils ont obtenu. Cela va être une double confrontation intéressante pour tout le monde, mais deux matches très difficiles, aussi. Ce sont les matches que tu as envie de jouer en Champions League, et j’espère que nous allons réussi à aller en finale. »

Un match de Ligue des champions au Parc des Princes

« C’est magique ! Un soir de Champions League, l’atmosphère, qui est déjà superbe pour les autres matches, est à un autre niveau. Il y a quelque chose dans l’air qui rend l’ambiance incroyable, qui lie les joueurs et les supporters. C’est très positif de ressentir cette énergie. Nous n’avons même pas à demander, parce que nous savons que nous allons le ressentir. Cela nous aide beaucoup lors de ces matches à domicile. Et je suis sûr que cela va encore nous aider lors du prochain match. »