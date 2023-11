À la veille de la rencontre contre Newcastle, pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, Vitinha se présente devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse.

Une équipe motivée et revancharde

« On sait que c’est possible de se qualifier dès demain mais on se concentre seulement sur le match. L’unique façon de se qualifier, c’est en gagnant. On va faire un grand match pour gagner et être bien dans le groupe. On en a beaucoup parlé après le match aller, on ne va pas tout le temps en parler. On jouait à l’extérieur chez eux, ils étaient au top. On veut juste être concentré pour le match demain. On veut toujours gagner. S’il cela ajoute un peu de revanche, peut-être mais on le garde pour nous. La clé, c’est de se donner à 100% et de respecter les idées du coach. »

Sa relation avec Dembélé, Mbappé et Ramos

« Ousmane Dembélé est une grande personne, on peut rigoler avec et on peut compter sur lui en dehors du terrain. Je n’ai pas de pots pour le joueur qu’il est, il est trop technique et déséquilibre beaucoup. Avec Kylian Mbappé on joue presque toujours ensemble, c’est une dynamique dans le couloir gauche de l’équipe. Je me sens bien avec lui, on se complète, on sait ce qu’on doit faire sur le terrain mais on peut toujours s’améliorer. »

« J’essaie d’avoir un rôle sur l’adaptation de Gonçalo Ramos, parce que je sais ce qu’est la sensation d’arriver dans un nouveau pays, un nouveau club. J’essaie de le soutenir au maximum, je ne trouve pas qu’il soit en difficulté. L’adaptation prend du temps mais il est à 100% dans le groupe et il va être très important pour l’équipe. »

Plus de responsabilités depuis le départ de Verratti ?

« Tous les joueurs cet été ont eu plus de responsabilité. L’années est différente et la dynamique est différente. Le coach est aussi différent. Ce n’est pas seulement le départ de Verratti qui fait que je suis différent. »