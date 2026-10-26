Vitinha et Achraf Hakimi dans le Top 15 du Ballon d’Or 2026

Après avoir placé trois joueurs dans le top 20, le PSG voit quatre autres de ses joueurs entre la 19e et la 11e place, Vitinha, João Neves, Achraf Hakimi et Ferran Torres.

Le PSG a placé trois joueurs entre la 30e et la 20e place du Ballon d’Or 2026 : Marquinhos 25e, Nuno Mendes seulement 23e, et Willian Pacho à la 20e place. Il a donc encore sept joueurs potentiellement vainqueurs de la distinction individuelle suprême dans le football. Quatre d’entre eux ne soulèveront pas le trophée ce soir vers 22h45. Depuis 17h15, le classement du 30e au 11e est dévoilé au compte-gouttes. Et entre la dix-neuvième et la onzième place, quatre joueurs du PSG ont été classés.

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Quatre joueurs du PSG entre la 19e et la 11e place

Comme la saison dernière, João Neves se classe à la 19e place du Ballon d’Or 2026. Auteur d’une nouvelle belle saison sous le maillot du PSG, le milieu de terrain méritait de figurer dans le top 15 du trophée. Comme pour Nuno Mendes, qui ne figure qu’à la 23e place, la mauvaise Coupe du monde du Portugal a très certainement eu un impact sur ce classement. Seul buteur de la finale de la Coupe du monde, Ferran Torres est aux portes du top 15, lui qui est classé à la 16e place. Il y a encore deux joueurs du PSG dans le top 15, qui se suivent. Troisième l’an dernier, Vitinha se classe seulement 14e cette saison. Comme pour ses compatriotes portugais, la mauvaise performance du Portugal aux États-Unis l’été dernier a pesé sur sa place. Il est devancé d’une place par Achraf Hakimi, treizième. Cela veut dire que trois joueurs du PSG sont susceptibles de remporter le Ballon d’Or 2026, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabián Ruiz. Ils sont en concurrence avec Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Michael Olise et Rodri.

Les places de la 19e à la 11e place du Ballon d’Or 2026