Vitinha et Nuno Mendes déçus et frustrés après l’élimination du Portugal

Hier soir, le Portugal s’est incliné en quart de finale contre la France lors de la séance de tirs au but. Nuno Mendes et Vitinha étaient déçus après la rencontre.

Nuno Mendes et Vitinha ont été parmi les meilleurs joueurs portugais durant cet Euro 2024. Encore titulaires contre la France hier soir, les deux joueurs du PSG ont livré de belles performances lors du quart de finale contre les Français, mais n’ont pas pu aider la Seleçao à se défaire des Bleus et se qualifier pour les demi-finales de la compétition, où ils auraient retrouvé l’Espagne de Fabian Ruiz. Ils ont eu l’occasion d’offrir la qualification au Portugal, mais leurs tentatives, un peu après l’heure de jeu pour le milieu de terrain et dans les dernières secondes de la prolongation pour le latéral gauche, ont été repoussées par Mike Maignan.

« Le football est comme ça »

À l’issue de la rencontre, au micro de BeIN Sports, Nuno Mendes n’a pas caché sa déception après cette élimination. « C’est dur. On a tout donné, il n’a rien manqué. L’équipe a eu des occasions mais on n’a pas marqué, c’est le foot. Il faut relever la tête et continuer. C’est une grande équipe, mais nous aussi on est une bonne équipe. On a perdu, c’est la vie. » En zone mixte, dans des propos relayés par A Bola, le numéro 25 du PSG s’est un peu plus livré sur cette douloureuse défaite. « Malheureusement, nous sommes repartis avec un goût amer, nous avons tout donné pendant les 120 minutes pour remporter la victoire, nous avons eu de nombreuses occasions de marquer mais nous n’avons pas marqué. Le football est comme ça, parfois on gagne, parfois on perd. Et cette fois, nous avons perdu. Les tirs au but ? C’est le football. On a raté un penalty, peu importe qui, mais l’équipe est solidaire, c’est un moins bon moment. Maintenant, il est temps de se reposer et quand nous recevrons un autre appel, nous reviendrons encore plus forts. Fier de notre équipe, du Portugal, des supporters qui ont toujours été là pour nous soutenir. »

« Le sentiment est celui de la frustration »

De son côté, Vitinha n’a pas caché sa frustration après cette défaite rageante lors de la séance de tirs au but. « En ce moment, le sentiment est celui de la frustration. Il n’y a pas grand-chose à dire. Nous avons travaillé dur pour surmonter cet obstacle et nous avons fini par y arriver. Nous avons tout donné pour que le résultat soit différent et que nous dormions paisiblement, car nous avons tout donné. Les tirs au but sont allés du côté de la France. C’est difficile à analyser après avoir été éliminé, lance le numéro 17 du PSG dans des propos relayés par A Bola. Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir et c’est une vraie fierté car nous avons un super groupe. Nous avons fait de notre mieux, nous n’avons pas réussi. Il n’y a pas grand-chose à dire à ce stade. »