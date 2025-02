Vitinha et Nuno Mendes ravis de prolonger avec le PSG

Avant la rencontre entre le PSG et l’AS Monaco, Nuno Mendes a officiellement prolongé. Une fierté pour l’international portugais, qui est désormais lié à Paris jusqu’en 2030.

Nuno Mendes est l’un des piliers du onze de départ de Luis Enrique. Satisfait de son rendement, le PSG comptait bien le verrouiller en le faisant prolonger. Alors qu’il était proche de prolonger il y a quelques semaines, le dossier à changer en raison du manque de considération du club de la capitale selon l’entourage du joueur, qui estimait que le salaire proposé n’était pas en adéquation avec le statut de l’international portugais au sein de l’effectif du PSG. Les deux équipes ont finalement trouvé un accord et l’ancien du Sporting a donc prolongé son contrat jusqu’en 2030. Une fierté pour lui.

A voir aussi : Mercato – Le PSG officialise sept prolongations de contrats

« Je me sens chez moi »

« Je suis content, j’ai prolongé mon contrat. Je dois dire merci au club, au président pour la confiance. C’est le plus important », explique le latéral gauche du PSG en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport. Son coéquipier et compatriote, Vitinha, n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure au PSG. « Je suis très heureux de pouvoir rester ici plus longtemps. La vérité, c’est que je me sens à l’aise ici, je me sens chez moi, ma famille aussi. J’aime la ville, j’aime le Campus, le projet. J’aime tout. C’est la vérité, ce n’est pas parlé pour parler. Je suis très heureux que le club voie ça aussi. On est sur le bon chemin et on va continuer ici. »