Vitinha et Warren Zaïre-Emery absents contre Brest ?

Samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit Brest pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre que ne devraient pas jouer Vitinha et Warren Zaïre-Emery.

Après quinze jours de trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Lors de la coupure internationale, le club de la capitale a vu trois de ses joueurs se blesser. Vitinha a été touché à la cheville lors de la première rencontre du Portugal et a déclaré forfait pour la rencontre contre l’Écosse. De son côté, Warren Zaïre-Emery a également été touché à la cheville contre l’Italie avec la France. Lui aussi a manqué la deuxième rencontre des Bleus. Enfin, Désiré Doué, aussi touché à la cheville, était resté avec l’équipe de France Espoirs même s’il n’a pas joué la rencontre contre la Bosnie-Herzégovine.

Warren Zaïre-Emery présent contre Gérone ?

À deux jours de la rencontre entre le PSG et Brest, Le Parisien a fait un point sur l’état de santé de Vitinha et Warren Zaïre-Emery. « Si la gravité ne paraît pas extrême, les deux joueurs n’ont toujours pas repris l’entraînement collectif avec le PSG. Comme c’était déjà le cas mercredi, ils étaient encore absents tous les deux lors de la séance qui s’est tenue, ce jeudi, en fin de journée au Campus« , indique le quotidien francilien. Ce dernier indique que Luis Enrique décidera dès joueurs qu’il convoquera à l’issue de la séance d’entraînement de vendredi matin. « Dans la perspective du match de Ligue des champions qui attend ses hommes dans moins d’une semaine contre Gérone, mercredi 18 septembre, l’entraîneur espagnol sera peut-être tenté de laisser au repos les deux joueurs pour éviter le moindre risque. » En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, la dernière IRM passée par le joueur de 18 ans a révélé une petite pointe qu’il faut prendre soin de résorber en douceur. Depuis plusieurs jours, il aurait déjà de meilleures sensations et sa présence contre Gérone n’est, à ce stade, pas remise en question. On le dit dans les temps pour prendre part aux grands débuts de Paris en Europe cette saison, conclut Le Parisien.