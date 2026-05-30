Vitinha : « Finir de cette façon-là, c’est le rêve ultime »

Vitinha a été l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Le milieu de terrain portugais a savouré cette deuxième Ligue des champions de suite pour le PSG après sa victoire contre Arsenal.

Titulaire contre Arsenal ce samedi en finale de la Ligue des champions, Vitinha n’a pas pu terminer le match. Victime de crampes, le numéro 17 du PSG a dû suivre la fin de la prolongation et la séance de tirs au but depuis le banc des Rouge & Bleu. Après le penalty manqué de Gabriel qui a offert sa deuxième Ligue des champions de suite au PSG (1-1, 4 t.a.b à 3), l’international portugais a célébré ce nouvel accomplissement avec ses coéquipiers. Présent en zone mixte, dans des propos relayés par L’Equipe, Vitinha a savouré ce nouveau succès parisien.

La saison du PSG

« Ça a été une saison dingue. C’était vraiment avec beaucoup de hauts et de bas. Quand on a commencé la saison, avec le peu de préparation, c’était 100 % prévu qu’il y aurait des soucis. On était prêts pour ça. C’est toujours difficile de composer avec ça, on a très bien fait. On a joué plusieurs matches sans beaucoup de joueurs importants et même là, on a réussi à répondre présent. On est arrivés dans le match le plus important de la saison avec presque tout le monde. Finir de cette façon-là, c’est le rêve ultime. Faire le back to back, c’est vraiment une fierté. On l’a mérité, du début à la fin. »

Vous êtes un des joueurs qui a le plus joué cette saison. Ce trophée de joueur du match ne vient-il pas récompenser votre importance dans l’équipe ?

« Je vous laisse le soin de le dire. C’est important de parler de l’équipe. Ce que toute l’équipe a fait est incroyable. Tout le monde ne peut pas jouer mais même les joueurs qui jouent moins ont le sourire et sont prêts à tout donner. Ça fait la différence. Ce soir encore, ils sont entrés et se sont battus jusqu’à la fin, Gonçalo (Ramos) et (Lucas) Beraldo ont marqué leur tir au but. On a un groupe incroyable. »

À lire aussi : Le PSG réalise le back to back, Canal Supporters vous repropose une collection historique

Dès l’été dernier, Luis Enrique vous a parlé d’aller chercher une deuxième étoile. Est-il le moteur de cette conviction incroyable ?

« C’est la même chose si vous me demandez maintenant pour la troisième (sourire). Il y a un temps pour tout, il y a des étapes. Maintenant il faut célébrer, féliciter tout le monde. Tout le monde mérite, a fait un boulot incroyable. Cette envie de vouloir gagner encore, de ne vouloir s’arrêter jamais. Luis Enrique est vraiment le responsable, j’espère qu’il va pousser encore plus ! Mais on n’a pas envie de parler du futur maintenant, on a envie de profiter du présent. »

On entend que beaucoup de clubs veulent vous recruter, vous comme certains de vos partenaires…

« C’est normal que de grands clubs veuillent les joueurs du PSG car ce sont les meilleurs depuis deux ans. C’est comme ça que ça se passe dans le foot européen. Ce n’est pas super de dire »On est les meilleurs », on sait que les choses vont vite dans le foot, mais aujourd’hui on peut dire : »On est les meilleurs d’Europe ». »

















