Vitinha : « Heureux d’avoir marqué, d’avoir pu aider l’équipe »

Ce dimanche soir, le PSG jouait son premier match de la saison en Ligue 1. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges.

Pour son premier match de la saison en Ligue 1, le PSG se déplaçait à la Beaujoire pour y défier le FC Nantes en clôture de la première journée. Dans un match qu’il a globalement maîtrisé, le club de la capitale s’est procuré plusieurs situations sans pour autant réussir à tromper la vigilance de Lopes. Il aura fallu attendre une frappe déviée de Vitinha pour enfin concrétiser cette domination. Les Parisiens s’imposent finalement (1-0) et débutent bien leur saison de Ligue 1. Élu homme du match, Vitinha s’est satisfait de ce résultat.

« Avec la victoire, c’est encore mieux »

« Homme du match ? Le plus important, c’est le collectif. Le but, c’est un peu de la chance avec la déviation, mais c’était mérité. Si ça n’était pas arrivé là, je suis sûr que cela serait arrivé plus tard. Je suis heureux d’avoir marqué, d’avoir pu aider l’équipe. Une préparation courte ? Oui, on peut même dire que l’on est encore en préparation. On est en train de nous préparer. Ce match était difficile à jouer parce qu’on a même pas deux semaines d’entraînement, avance le numéro 17 du PSG pour Ligue 1 +. Avec la victoire, c’est encore mieux. Un bon match de notre équipe, une bonne dynamique aussi. C’est sûr qu’il manque des choses, mais c’est normal. On ne va pas se casser la tête, mais c’est bien, l’équipe était bien. Les remplaçants sont très bien rentrés. Il faut continuer. »