Vitinha : « Il faut bien se reposer, bien manger. C’est un cliché mais c’est important »

Ce mardi soir, le PSG a pris une option sur la qualification après sa victoire folle face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Le PSG et le Bayern Munich ont offert un spectacle au Parc des Princes. Dans cette demi-finale aller de la Ligue des champions, le club de la capitale a répondu à l’intensité physique et s’est imposé sur le score de 5-4. Un véritable chef-d’oeuvre de la part des deux équipes. Désormais, l’équipe de Luis Enrique devra terminer le travail à l’Allianz Arena le 6 mai prochain. En zone mixte, Vitinha a rappelé que l’ambition du PSG sera de s’imposer en Bavière, dans des propos rapportés par L’Equipe.

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Son sentiment après ce match

« Positif. On est heureux, on a gagné. Contre le Bayern, c’est toujours difficile. On a vu un grand match de foot, le meilleur auquel j’ai participé dans ma vie. Ce sont deux très bonnes équipes à une étape de la compétition très importante. On est content d’avoir gagné mais on l’a vu ce soir (mardi), ça ne signifie absolument rien. On ira là-bas avec la même intensité, pour gagner comme on l’a fait à Chelsea et Liverpool. »

Que se dit-on après un tel match ?

« Qu’on est fatigué mais content d’avoir renversé le match et d’avoir marqué autant de buts contre un tel adversaire. Il faut bien se reposer, bien manger (rires), c’est un cliché, mais c’est important. Et là-bas on va faire un grand match, j’en suis sûr. »

Y-a-t-il quelques regrets après avoir mené 5-2 ?

« C’est sûr, j’aurais préféré avoir trois buts d’écart mais c’est difficile de défendre contre le Bayern. Même à 5-2, ils continuent d’attaquer, c’est difficile de maintenir le niveau. En face, il y avait une grande équipe. Il faut continuer sur cette lancée et rester dans cet état d’esprit. »

Plus de certitudes avec cinq buts marqués ou de doutes avec quatre buts encaissés ?

« Des certitudes, on a gagné quand même. Mais comme je l’ai dit, rien n’est fait »