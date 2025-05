Vitinha impatient de disputer la finale de LDC !

Le PSG a été sacré champion de France pour la treizième fois de son histoire mais peut réaliser une saison historique comme l’indique Vitinha.

Et de 13 ! Paris a fêté le treizième titre de champion de France de son histoire dans un Parc des Princes plein à craquer. Les hommes de Luis Enrique se sont tranquillement imposés sur leur pelouse face à l’AJA grâce à un doublé de Kvaratskhelia et un but de Marquinhos (3-1). Avant de passer aux festivités, Vitinha est passé au micro de DAZN pour partager sa joie d’avoir remporté son 3e sacre national. L’international portugais est aussi revenu sur la difficulté de remporter la Ligue 1 et sur l’excellente adaptation de son coéquipier, Kvicha Kvaratskhelia :

« C’était important de gagner et poursuivre cette lancée ! C’était la meilleure des manières de préparer ces 2 finales. On est heureux de cette victoire ! »

« Kvaratskhelia ? On Lui donne la balle et il fait le reste. Comme Ousmane, Barcola et Doué… ou moi ? Non non pas moi (rires). Moi je donne seulement le ballon. On est dans une bonne dynamique, tous ensemble. On doit continuer comme ça. Les 2 prochains matchs seront importants car c’est pour remporter des titres ! On doit être prêts ! »

Sans surprise, tous les regards sont tournés vers les deux finales à venir, mais en particulier celle du 31 mai prochain à Munich pour la Ligue des Champions. Interrogé à ce sujet, le milieu de terrain parisien n’a pas caché son excitation de disputer une telle rencontre !