Vitinha : « J’aime cette façon de jouer de notre équipe »

Une nouvelle titulaire au milieu de terrain ce soir contre Lille, Vitinha a encore été performant, ponctuant sa prestation d’un but sur penalty (1-3). L’international portugais a savouré cette belle victoire parisienne.

Pour son premier choc de la saison, le PSG a répondu présent face à une belle équipe de Lille. Après une première plutôt dominée, malgré de belles actions lilloises, le club de la capitale a ouvert le score par l’intermédiaire de Vitinha sur penalty (33e). Trois minutes plus tard, Bradley Barcola doublait la mise pour s’offrir son quatrième but en trois matches de Ligue 1 cette saison. En seconde période, le PSG a été moins dominant et a vu Lille revenir au score avant de penser égaliser, mais son deuxième but a été refusé pour un hors-jeu. Les Parisiens se mettront finalement à l’abri après un but de Randal Kolo Muani (1-3). À l’issue de la rencontre, au micro de DAZN, Vitinha s’est réjoui de la victoire, même s’il sait que son équipe doit encore s’améliorer.

« En face, c’était une équipe très difficile »

« C’était un très grand test pour nous. En face, c’était une équipe très difficile, une équipe de Ligue des champions comme l’avait dit le coach, avec des idées claires sur ce que l’équipe doit faire. C’était un match difficile à jouer, mais le groupe a été incroyable, la cohésion, même avec les nouveaux joueurs. Mais la vérité, ce n’est que le début, il faut que l’on fasse mieux, améliorer certains aspects du jeu. Il faut voir que l’on a affronté une grande équipe de Lille mais on est heureux de la victoire. Joao Neves ? J’aime cette façon de jouer de notre équipe. J’aime la façon de jouer de Joao aussi, donc c’est facile de jouer avec lui. Mais la vérité, c’est que l’on a plein d’autres joueurs qui jouent très bien avec notre idée de jeu et c’est bon pour nous. Mais comme je l’ai dit, ce n’était pas encore parfait, on a du travail à faire, mais quand c’est comme ça, il faut gagner et c’est ce que l’on a fait ce soir. C’était un bon match de notre part, ce n’était pas mauvais, mais il y a beaucoup de marge de progression. Le penalty ? Je tirais les penaltys dans l’équipe B de Porto et je tirais déjà un peu comme ça. J’ai observé des joueurs et Neymar faisait partie de ceux que je regardais. J’aime bien cette façon de tirer. Je ne vais pas parler trop, sinon la prochaine fois, ça peut passer une autre chose (rire !). Je me sens confortable comme ça, c’est difficile pour le gardien. Heureusement, ça a fait but. Je me sens plus important vis-à-vis de mes coéquipiers ? Je ne pense pas. Je me sentais déjà important la saison dernière. Cette année, je veux faire comme l’année dernière, avoir cette importance dans l’équipe. J’ai senti que j’ai aidé l’équipe et je veux continuer comme ça. Et si l’équipe continue à gagner, c’est parfait. »