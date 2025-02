Vitinha : « J’aime la ville de Paris, j’aime le PSG »

Vitinha fait partie des six joueurs qui ont prolongé leur contrat avec le PSG. Au moment d’évoquer son extension, le Portugais a déclaré sa flamme au club de la capitale.

Pilier du milieu de terrain du PSG depuis la saison dernière, Vitinha a vu le PSG prolonger son contrat jusqu’en juin 2029 il y a quelques semaines. Cette extension de bail a été officialisée vendredi soir sur la pelouse du Parc des Princes en marge de la victoire des Rouge & Bleu contre Monaco (4-1). L’international portugais s’est confié à PSG TV après sa prolongation de contrat.

Sa motivation pour prolonger au PSG

« C’est surtout le bonheur que je vis en jouant ici au PSG. Ma famille se sent bien, moi aussi. J’aime la ville de Paris, j’aime venir travailler au Campus, j’aime les gens qui travaillent ici, j’aime le club. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je peux rester ici longtemps. »

Sa relation avec Luis Enrique

« Elle se passe très bien ! Il y a beaucoup de respect mutuel entre nous. Je me sens important pour l’équipe, mais je veux continuer à prouver que je peux être important sur le terrain.«

Les différences entre le Vitinha de son arrivée PSG et celui d’aujourd’hui

« J’ai beaucoup évolué depuis mon arrivée, y compris sur le plan humain. Au fil des années, on vit beaucoup de choses ensemble, avec l’équipe, le staff et tout le monde. Je sens que j’ai grandi depuis que je suis ici. Et j’espère pouvoir continuer sur cette voie durant les années à venir. Il est clair que nous avons envie d’aller très loin dans toutes les compétitions. J’espère pouvoir être un élément important dans ces objectifs, et je donnerai tout pour l’être. »

Les supporters du PSG

« Je ne peux que remercier les supporters pour le soutien qu’ils nous apportent au quotidien, durant toutes ces années. Je veux que cela continue, je ferai tout pour ça. Je suis très heureux d’être ici et de continuer cette grande aventure. »