À la veille du match de Ligue des champions face au Bayern Munich, le milieu du PSG, Vitinha, s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG aborde une rencontre importante en Ligue des champions. Classé pour l’instant hors des places qualificatives pour la suite de la compétition (25e rang), le club parisien aura à coeur de réaliser un bel exploit sur la pelouse du Bayern Munich ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). Pour cela, les Rouge & Bleu devront élever leur niveau de jeu, notamment dans la finition. Présent en conférence de presse ce lundi, le milieu parisien, Vitinha, a répondu aux questions des médias.

Son bon match face au TFC (PSG TV)

« Ça fait du bien de marquer contre Toulouse (victoire 3-0). On doit tous faire cet effort. On doit avoir cette volonté de marquer. C’était bon lors du dernier match, le fait que je marque, comme João Neves et Beraldo. Il faut qu’on marque des buts. »

Comment se motiver après une défaite frustrante face à l’Atlético de Madrid ?

« Jouer un match de Ligue des champions est la plus grande motivation, surtout contre une équipe comme le Bayern. On ne peut avoir une plus grande motivation. Même si on a perdu contre l’Atlético (1-2), la motivation est incroyablement haute. »

Y a-t-il une forme de pression ?

« Il faut retirer le positif de ce type de pression. On sait qu’on doit gagner. Ce n’est pas décisif car on n’est pas éliminés si on perd mais, avec le PSG on doit gagner tous les matches. On vient pour gagner. Celui de demain n’est pas différent. On ne vient pas ici pour attendre un résultat, non non, on vient pour gagner. »

Le retour de Gonçalo Ramos

« Il est très content. Ça fait longtemps. Le terrain manque à tous les joueurs qui sont dehors comme ça autant de temps. On est là pour l’aider. »

Sent-il le changement de projet du PSG, désormais tourné vers le collectif ?

« Ça se voit dans le discours du président, du coach, du type de joueurs qui viennent dans l’équipe, le Campus. Si tu ajoutes tout ça, tu sens dans quel sens le projet va. J’aime bien ce type de projet. L’équipe est bien connectée avec ce type de projet. »

L’inefficacité de Barcola en C1

« Pour Brad (Barcola), ce n’est pas une question. On veut tous qu’il marque, mais c’est toute l’équipe. On ne peut pas seulement demander aux attaquants de marquer. Contre Toulouse, on a marqué grâce à deux milieux et un défenseur (João Neves, Lucas Beraldo et Vitinha, ndlr) . Ça peut faire la différence. »

Que représente pour le groupe le retour de Kimpembe ?

« Ça fait longtemps qu’il n’est pas là. On est vraiment tous contents pour lui. Il a passé le pire. Il faut maintenant qu’il prenne plaisir. Je lui ai envoyé un message pour lui donner de la force. »

Son regard sur le Bayern Munich

« On sait qu’on va affronter une belle équipe avec des joueurs de classe mondiale. Ça fait pas mal de matches qu’ils n’ont pas encaissé de buts (6 clean-sheet d’affilée, ndlr). On sait quelle équipe on a en face. Je suis sûr qu’ils vont mettre la pression, on va essayer de les contrarier. Si on suit le plan du coach et qu’on donne tout ce qu’on a, on va repartir avec un bon résultat. »

La titularisation de Safonov face au TFC

« Safonov a joué, il était bien, on était heureux pour ça. Quand tous les joueurs sont actifs, c’est bien pour tout le monde. Après, c’est le coach qui décide. »

Peut-il confirmer sa future prolongation de contrat au PSG ?

« Ce que je peux dire est que je me sens bien au PSG, ma famille aussi. J’aime le projet qu’on a, la direction que le club prend. Je ne vois pas de raison de ne pas rester longtemps. »

L’apport de Luis Enrique sur son jeu

« Il m’a amené à un niveau différent. Maintenant, le défi est de prouver que ce n’était pas juste pour une année. Mais il m’a beaucoup aidé. »