Vitinha : « Je me sens heureux, content »

Dans un match riche en buts, le PSG a réussi à s’imposer ce mercredi soir contre Tottenham lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un résultat important pour sa place dans les huit premiers.

Après sa défaite contre le Bayern Munich, le PSG retrouvait la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Dans un match spectaculaire, le PSG a pu compter sur un très grand Vitinha, auteur d’un triplé, pour s’offrir une belle victoire (5-3) et un grand pas pour une qualification dans les huit premiers. Au micro de Canal Plus, l’international portugais, élu homme du match, est revenu sur sa très belle performance du soir.

« Encore une preuve de force de notre équipe »

« Ce match va marquer un moment spécial pour mon histoire au PSG ? Oui, aucun doute. Je crois que c’était la première fois que je marquais un doublé, donc trois c’est une première en carrière. C’est forcément spécial. Je me sens heureux, content. Pas seulement au niveau individuel, mais aussi par la victoire, principalement pour la victoire. Une victoire importante après avoir été mené deux fois. Ça montre le caractère de l’équipe, la force de cette équipe. Ce n’est pas la première fois, cela s’est déjà passé dans le passé. Cette fois c’est encore une preuve de force de notre équipe. Il faut continuer comme ça, maintenir cette personnalité quoi qu’il se passe dans le match. Il faut donner les félicitations à toute l’équipe. Lequel des trois buts j’ai préféré ? Peut-être la frappe du gauche parce qu’avec le pied gauche, j’ai peut-être un ou deux buts dans ma carrière (rire !). Donc du gauche, c’est spécial. »