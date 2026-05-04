Vitinha : « Je me sens très heureux de tout ce que je suis devenu au PSG »

Le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi soir. Vitinha sera l’un des joueurs importants du PSG dans la perspective d’une qualification en finale.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Munich pour y défier le Bayern en demi-finale retour de la Ligue des champions. Après sa victoire dans un match spectaculaire à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG voudra valider sa qualification en finale de la Champions League, dans un stade qui l’a vu être sacré pour la première fois de son histoire en C1 il y a presque un an. Pour cela, il pourra compter sur Vitinha, métronome du jeu du club de la capitale et l’un des meilleurs joueurs au monde. Deux jours avant ce choc, l’international portugais s’est confié au site internet de l’UEFA.

Ses quatre saisons au PSG

« Ce serait une grave erreur si je n’avais pas grandi et progressé sur de nombreux aspects, et si je n’étais pas devenu une meilleure personne et un meilleur joueur au cours de ces quatre années. Si vous me demandez de comparer le Vitinha de 2022 à celui d’aujourd’hui, je sens que j’ai évolué sur ces deux plans et j’en suis heureux. Je garde précieusement dans mon cœur les trophées que j’ai remportés avec le club, mais ce qui est encore plus important, c’est ce que je suis devenu et ce que je continue de devenir, car c’est un processus. Je me sens très heureux de tout ce que je suis devenu ici, au Paris Saint-Germain. J’espère continuer sur cette voie, aller de l’avant. »

Luis Enrique

« Au-delà de ses qualités techniques et tactiques en tant qu’entraîneur, c’est une personne fantastique et je me sens à l’aise à ses côtés. Nous ne parlons pas seulement de football, et c’est aussi une bonne chose. C’est quelqu’un de très naturel et de normal, qui est très franc avec vous. Dans nos métiers d’entraîneurs et de joueurs, quand on sent que le retour est sincère et reflète ce qu’il pense et ressent de vous, et ce qu’il attend de vous, c’est quelque chose de vraiment important. Quand on a un entraîneur qui non seulement obtient des résultats, mais vous convainc aussi de suivre sa philosophie de jeu, par sa façon de travailler au quotidien, par la façon dont nous nous entraînons ensemble jour après jour, il est très peu probable qu’on ne l’apprécie pas. »

Son rôle de métronome au PSG

« C’est un sentiment agréable. Je ne dirais pas que c’est une responsabilité énorme parce que je ne suis pas seul. Je [donne le rythme à l’équipe], certes, mais le gardien, le latéral, le défenseur central, les autres milieux, les attaquants et même les remplaçants qui entrent en jeu le font aussi. Je n’ai pas l’impression que si je venais à manquer, l’équipe ne pourrait pas jouer. J’essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis sur le terrain et d’améliorer notre jeu. J’essaie aussi de transmettre de la confiance, d’en faire quelque chose de contagieux. »

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Les qualités du PSG

« Tout le monde sait ce qu’il a à faire sur le terrain, car nos rôles ont été bien définis. Nous n’avons aucun doute sur ce que nous devons faire au niveau individuel lorsque nous entrons sur la pelouse. Le plus beau compliment que je puisse faire à cette équipe, c’est que si un joueur ne se sent pas bien ou est absent, l’équipe continue d’avancer. N’importe quel joueur qui entre en jeu va faire la même chose, et parfois même mieux. Quand je rentre sur le terrain, je crois et je sens que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Ce qui définit une véritable équipe, c’est quand tout le monde pense de la même manière et sait ce qu’il a à faire. »















































