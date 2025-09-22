Vitinha : « Je pense que l’on a pas trouvé notre rythme »

Reporté à ce lundi soir en raison d’intempéries à Marseille, le Classico se jouait ce lundi soir. Le PSG s’est incliné sur la pelouse du Vélodrome (1-0).

Titulaire au milieu de terrain, Vitinha a été le meilleur joueur du PSG ce soir lors de la défaite sur la pelouse du stade Vélodrome dans le premier Classico de la saison en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 (1-0). Après une ouverture du score rapide des Marseillais, les Parisiens ont tenté de revenir au score, en vain, malgré plusieurs occasions, dont deux frappes de loin du numéro 17 du PSG repoussées par Rulli. Au micro de Ligue 1 +, l’international portugais est revenu sur ce revers parisien, le premier de la saison.

« On a des capacités pour gagner, même avec ceux qui étaient présents ce soir »

« L’émotion a pris le pas sur le jeu ce soir ? Je n’ai pas grand-chose à dire. On est déçu, on était venu ici pour gagner, comme tout le temps. On est venu pour jouer de la même façon. Je pense qu’ils ont profité du but rapide qu’ils ont marqué. C’est important pour eux, en jouant chez eux, de marquer tôt. Avec l’ambiance, ils essayent de compliquer le match pour nous. Je pense que l’on n’a pas trouvé notre rythme aujourd’hui. Je pense que l’on n’était pas comme d’habitude en termes de jeu, d’envie, de vouloir faire quelque chose, de vouloir gagner. On a tout donné, mais il manquait des choses dans le jeu. On a essayé, mais ça n’a pas voulu le faire aujourd’hui. On avait beaucoup de joueurs dehors contre l’Atalanta et on a fait un grand match. Je ne me concentre pas sur les absents, on a des capacités pour gagner, même avec ceux qui étaient présents ce soir. Le PSG meilleur club au Ballon d’Or, Luis Enrique meilleur entraîneur, Donnarumma meilleur gardien ? C’est important de gagner ces prix, mais voilà. »





