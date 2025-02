Vitinha : « Je suis fan de ce projet et de cette équipe »

Titulaire indiscutable au PSG depuis l’arrivée de Luis Enrique, Vitinha a pris une grande ampleur dans ce nouveau projet parisien entamé à l’été 2023.

Devenu un relais important de Luis Enrique, Vitinha assume pleinement son nouveau statut au PSG. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien, l’international portugais a retrouvé son excellent niveau depuis le début d’année 2025, marqué également par sa prolongation de contrat jusqu’en 2029. Avant le quart de finale de Coupe de France face au Stade Briochin ce mercredi (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le milieu de 25 ans a accordé un entretien à France TV où il évoque notamment le nouveau projet du PSG, son coach Luis Enrique ou encore la forme étincelante d’Ousmane Dembélé.

Le « milieu de terrain parfait » selon Luis Enrique

« C’est incroyable qu’il dise ça de moi. Ça veut aussi dire que je fais les choses bien et je vais continuer comme ça. C’est bon d’entendre ça de ton coach. »

Quel type de coach est Luis Enrique au quotidien ?

« Il apporte beaucoup sur le plan humain. Il te parle comme un ami et de façon naturelle. Il te laisse sentir tranquille et il te dit les choses qu’il pense, même si tu n’aimes pas. J’aime bien travailler avec lui. »

Symbolise-t-il ce nouveau PSG, moins d’ego et plus un esprit d’équipe ?

« Moi j’aime bien une équipe comme ça. Une vraie équipe. Pour moi, le sens du mot équipe c’est quand on pense tous à la même chose et en ce moment on fait cela sur le terrain. Les joueurs sont bien coordonnés à penser à la même chose. Tu vois cela dans les déplacements, les efforts, la dynamique et la mobilité. Quand c’est comme ça, les choses vont bien. Je suis fan de ce projet et de cette équipe. »

La preuve que le PSG n’a pas besoin de grande star ?

« La force de cette équipe, c’est le collectif. On avait déjà beaucoup de stars et on n’a pas réussi à gagner la Ligue des champions par exemple. Avec ce nouveau PSG, on trouve qu’on peut aller loin. On va essayer comme l’année dernière. »

Le PSG fait-il peur à tous ses adversaires aujourd’hui ?

« Bien sûr, même avant quand tu n’avais pas les résultats en Ligue des champions. Je n’ai aucun doute que personne ne veut affronter le PSG. »

Un objectif de terminer la saison invaincu en Ligue 1 ?

« Si tu me demandes si je veux cela, bien sûr, moi je signe déjà. Mais, on ne pense pas à ça. Une performance jamais réalisée en France ? C’est incroyable si on arrive à le faire, mais on fait match après match. »

Comment expliquer la forme étincelante d’Ousmane Dembélé

« C’est difficile de trouver une explication, même lui n’a pas d’explications je pense. Il a commencé à marquer et il a pris la confiance. Il avait cette capacité à faire ça depuis longtemps, ça ne vient pas de nulle part. Nous, on est heureux pour lui parce qu’il aide beaucoup l’équipe avec ça. On espère que ça durera longtemps. »

⚽#LemagLigue1 | 🗣️ « Je suis fan de ce projet, de cette équipe »



🎙️ Vitinha, l’un des meilleurs milieux au monde, est l’invité de Fabien Lévêque ! Collectif, invincibilité, Luis Enrique… Il se confie sans filtre ! 🔥



▶️ L’émission en replay : https://t.co/3wBqECBfbd pic.twitter.com/GUqYlC2EXF — francetvsport (@francetvsport) February 25, 2025