Vitinha : « Je suis très heureux où je suis, j’adore être là où je suis »

Auteur d’une très grosse année 2025 sous le maillot du PSG et du Portugal, Vitinha a été élu personnalité de l’année 2025 par A Bola. Il s’est confié après ce prix.

Vitinha a été l’un des protagonistes de l’année 2025 historique du PSG. Le milieu de terrain a été le métronome du jeu du PSG et a très certainement réalisé la meilleure saison de sa carrière. Des performances en club qu’il a dupliquées avec la sélection portugaise avec laquelle il a remporté la Ligue des nations. En cette fin d’année 2025, le numéro 17 du PSG a reçu le prix de la personnalité de l’année par le quotidien sportif lusitanien, A Bola. Après avoir reçu cette distinction, il s’est confié au quotidien sportif.

Le titre de personnalité de l’année 2025

« Je vous remercie pour cette distinction. C’est un véritable honneur pour moi. Je suis très heureux d’avoir été choisi comme personnalité de l’année parmi tant de personnes qui auraient pu recevoir ce prix. C’est un privilège. Je tiens à remercier chaleureusement le journal. »

Le PSG, la meilleure équipe ?

« Je le pense. Nous réalisons cette interview en fin d’année, avec le recul. On peut affirmer sans hésiter que le PSG est l’équipe du moment, l’équipe de l’année. Mais il faut toujours le prouver. Ce mois-ci, nous devions le prouver en décembre. Si nous n’avions pas remporté la Coupe intercontinentale, la situation serait bien différente. Parce que c’est comme ça, on doit le prouver constamment en championnat, en Ligue des Champions, en Coupe Intercontinentale, en Supercoupe, en Coupe, peu importe. Donc, si vous me reposez la question dans une semaine, peut-être que je ne le penserai plus. Pour l’instant, je dirais oui. Du moins, pour une des équipes actuelles qui est parmi les meilleures. »

Son année 2025

« Personnellement, ça a été une période quasiment parfaite. Ce serait un peu ingrat de ne pas dire parfaite, car il y a eu cette finale de Coupe du monde des clubs, où nous étions en finale, mais à part ça, c’était… C’était parfait. J’ai joué un rôle important au sein de ce collectif très performant. Je me sentais important, j’avais le sentiment d’avoir une grande influence sur l’équipe, et c’était la même chose en sélection. Quand ça arrive, c’est parfait. Ça a été une année incroyable, tant collectivement qu’individuellement. »

Sa personnalité

« Je suis plutôt du genre à privilégier le collectif. Je suis plutôt du genre à jouer pour l’équipe. Je suis aussi ce genre de joueur, et cette façon d’aborder les choses est la bonne. Mais, en plus d’être la bonne chose à faire, cela me profite aussi. Être un joueur d’équipe, un joueur qui a besoin d’un groupe, d’un bon contexte, où nous travaillons tous vers le même objectif et ramons dans la même direction, le fait que cela se soit produit m’a beaucoup apporté. Que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, dans n’importe quelle équipe, cela devrait toujours être l’objectif principal, la voie à suivre, les fondations solides. Il s’agit de penser d’abord au collectif, de s’assurer que le collectif prime sur l’individu, même si nous avons de grands talents individuels, que ce soit au PSG, en équipe nationale, chez les jeunes, cela s’applique à toutes les équipes, je dirais même à tous les sports collectifs. Car l’équipe est plus importante et ce n’est qu’ensuite que viennent le Joueur de l’Année, le Ballon d’Or pour Dembélé, Nuno, qui est le meilleur latéral gauche du monde… On pourrait parler d’innombrables joueurs, car nous en profitons tous. »

Le Ballon d’Or

« Je ne serai ni triste, ni amer, ni déçu si moi, ou n’importe quel milieu de terrain, n’importe quel joueur à mon poste qui performe et mérite d’être en lice pour ces récompenses individuelles, ne gagne pas. C’est normal. Je comprends que les joueurs qui marquent des buts, qui concluent les actions et qui ont le plus d’impact, les joueurs plus offensifs qui font des passes… Je suis milieu de terrain, et quand j’étais enfant, j’aimais aussi les regarder. J’aime voir Cristiano, Messi, j’aime voir ces joueurs qui ont eu cet impact, parce que c’est normal et naturel. Donc je ne serai jamais triste ni ne ressentirai de sentiment d’injustice si cela arrive, car eux aussi le méritent. Maintenant, je serais très heureux si moi ou n’importe quel autre milieu de terrain méritant gagnions le Ballon d’Or. Évidemment. Il faut donc considérer d’autres postes, car il y a 10, 15, 20 ans, on regardait les défenseurs et leur rôle se limitait à défendre. Marquer des buts n’était pas leur objectif principal. Le football a évolué. Nuno et Hakimi sont presque des ailiers. Ainsi, en phase défensive, ils défendent comme tout le monde, mais ils sont présents, un peu plus haut, et pressent. Et dans notre façon d’attaquer, souvent, c’est moi ou un autre milieu de terrain qui recule, tandis qu’eux sont déjà positionnés vers l’avant. C’est pourquoi ils contribuent autant aux buts et aux passes décisives. n d’autres termes, ne méritent-ils pas, eux aussi, d’être mentionnés ? C’est difficile ! Il est difficile d’être totalement objectif. C’est toujours très subjectif. Mais je serais ravi d’être un jour à nouveau en lice pour le Ballon d’Or… Et si je le gagnais, ce serait un rêve. »

Son avenir

« Je suis très heureux où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique. Un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est exactement très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Donc, je serais très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui. Mais je suis très bien là où je suis. »

Luis Enrique

« La première année au PSG, j’ai beaucoup douté de moi. Et entre-temps, Luis Enrique est arrivé et, heureusement, il a dissipé tous mes doutes et m’a confirmé que j’étais bien celui que je pensais être. Mais cela a pris du temps même après mon arrivée. J’avais besoin de faire mes preuves. »

Ses débuts difficiles au PSG

« Quand je suis allé au PSG, comme on le sait, et j’ai traversé cette première année difficile. Je ne sais pas dans quelle mesure ils se rendaient compte de ce qui se passait là-bas et de l’année que j’ai vécue, mais c’était très compliqué. C’était ma première année dans un contexte plus international. C’était ma première apparition à l’étranger, car on sait déjà que le championnat portugais n’a pas une grande audience. Mes difficultés ont rendu les succès encore plus savoureux ? Bien sûr que oui. Parfois, on ne le ressent pas autant qu’il y a quatre ou cinq ans, quand j’avais des doutes. Mais je sais que je suis passé par là. Et, après tout ça, accomplir tout cela est encore plus beau. Pour ma famille, pour mes amis qui ont vécu ces moments avec moi, qui ont connu toutes les incertitudes, les doutes, les conversations, qui sont là depuis le début, depuis ma formation, c’est parfait. Attention, quand je dis « formation », on dirait que je dis que personne ne croyait en moi. Bien sûr, certaines personnes croyaient en moi, mais je n’étais pas parmi les meilleurs, ni titulaire indiscutable, je n’étais pas vraiment. »