Vitinha : « Je veux gagner cette Coupe de France »

Dans deux jours, le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France. Vitinha est impatient de jouer cette rencontre, dans une compétition spéciale pour lui.

Après avoir remporté le Trophée des Champions et la Ligue 1, le PSG peut s’offrir un troisième titre lors de cette saison 2023-2024 avec la Coupe de France. Après avoir surclassé l’US Revel en 32e de finale (0-9), puis avoir battu Orléans en seizième (1-4), le PSG a éliminé le Stade Brestois (3-1 en huitièmes), l’OGC Nice (3-1 en quart) et le Stade Rennais (1-0, en demi-finale) pour retrouver l’Olympique Lyonnais en finale.

« Ce sera ma première finale dans cette compétition, et ça me tient à cœur »

Trois ans après son dernier titre, le PSG voudra s’offrir la quinzième Coupe de France de son histoire. Le club de la capitale va affronter une équipe de Lyon totalement revigorée depuis le début de l’année 2024. Proche de la relégation à la fin de la première partie de saison, le club lyonnais a réussi à remonter à la sixième place et à se qualifier pour l’Europe. Contre le PSG, les Lyonnais n’auront rien à perdre. Pour PSG TV, Vitinha s’est confié sur cette finale. Et l’international portugais attend avec impatience cet affrontement à la Décathlon Arena de Lille. « Moi aussi je veux gagner cette coupe parce que c’est un trophée spécial. C’est la Coupe de France ! Et puis ce sera ma première finale dans cette compétition, et ça me tient à cœur. »